Des gouttes qui remplacent les lunettes

L’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) vient d’approuver les premières gouttes sur ordonnance contre la presbytie (difficulté à voir de près) qui survient avec l’âge. Grâce à elles, jusqu’à 1,8 milliard de personnes dans le monde pourraient se passer de lunettes de lecture. Ces gouttes, de marque Vuity, réduisent la pupille et allongent la profondeur de foyer, ce qui permet de mieux voir les objets proches. On en met une fois par jour, sauf si on doit conduire de nuit, car le rétrécissement de la pupille altère la vision nocturne. Elles conviendront mieux aux quadragénaires et quinquagénaires, étant moins efficaces contre une presbytie déjà avancée.

