Un relaxant musculaire, cause de désorientation

Souvent prescrit contre la douleur musculaire ou le reflux gastrique, le baclofène s’accumule dans l’organisme et peut provoquer de la confusion si les reins n’arrivent pas à l’éliminer. Environ une personne âgée sur cinq a une fonction rénale inférieure à 60%. Selon une étude menée par l’Université Western de London, en Ontario, ce groupe présente un risque de 1,11% d’être hospitalisé pour une confusion grave peu de temps après la prise d’une dose élevée de baclofène (20 mg par jour ou plus). Ces données ne tiennent pas compte des patients ayant souffert d’effets secondaires qui ne les ont pas conduits à l’hôpital. À retenir: l’âge et la santé des reins sont déterminants dans la décision du médecin de prescrire ou non ce médicament.

