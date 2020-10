Se préparer à la saison de la grippe en temps de COVID-19

Irina Bg/Shutterstock

Nous devons nous préparer mieux que jamais à la saison de la grippe qui approche. Selon le Dr Benjamin Singer, pneumologue à Chicago, les mesures de distanciation physique prises pour combattre la COVID-19 devraient contribuer à endiguer la propagation du virus grippal, mais la vaccination – déjà recommandée parce que les pneumonies d’origine grippale sont une importante cause de mortalité – jouera quand même un rôle crucial cette année. D’une part, souligne le Dr Singer, si quelqu’un contracte les deux infections en même temps, le diagnostic et le traitement risquent d’être plus compliqués. D’autre part, se faire vacciner peut aussi prévenir les débordements dans les hôpitaux déjà surchargés.

