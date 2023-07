Ce qui arrive quand on ne se lave pas les pieds

PhotoAlto/getty images

Pourquoi se laver les pieds est-il si important?

Que ce soit un matin de douche rapide ou encore un matin de shampoing complet et de rasage, à quelle fréquence vous donnez-vous vraiment la peine de vous laver les pieds?

Lorsque vous prenez un bain moussant ou une douche savonneuse, vous croyez peut-être que mouiller vos pieds (et un peu de savon venant de l’eau de rinçage) suffira probablement à garder vos pieds propres. Un médecin spécialisé dans le bien-être de la peau suggère toutefois que cet effort minimal pour laver vos pieds n’est vraiment pas suffisant et qu’il pourrait entraîner certaines infections graves si ce n’est pas fait correctement.

«Se laver les pieds est un aspect essentiel d’une bonne hygiène, explique la Dre Rosmy Barrios. C’est important de bien frotter vos pieds avec du savon et de l’eau chaude en faisant particulièrement attention aux espaces entre les orteils et à la plante des pieds. Si vous ne les lavez pas régulièrement, vous pourriez connaître une gamme d’effets négatifs.»

Heureusement, beaucoup de ces effets négatifs peuvent être évités si vous prenez bien soin de vos pieds. Selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, ces soins comprennent de bien vous laver les pieds et de les sécher chaque jour, de couper vos ongles d’orteils, de changer de chaussettes et de porter de bonnes chaussures. Et si une bonne hygiène des pieds se situe au bas de l’échelle de vos priorités, la Dre Barrios affirme qu’il y a certains effets à surveiller.

