10 exercices pour rester en forme

Comment: couchez-vous sur le dos, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol. Levez les jambes à la verticale, les talons tendus vers le haut. Abaissez lentement un talon en gardant la jambe tendue, le plus bas possible sans décoller le dos du sol. (Si vous arquez le dos, votre talon est trop bas.) Relevez lentement la jambe jusqu’à sa position de départ. Passez à l’autre jambe. Au besoin, pliez un peu les genoux. Essayez de répéter cinq fois de chaque côté pour un total de dix.

Illustration de Remie Geoffroi

Lombalgie: la posture du chat et de la vache

Comment: commencez par le chat en vous mettant à quatre pattes, les genoux sous vos hanches, les épaules à l’aplomb des mains, la colonne vertébrale en extension. Contractez vos abdominaux et inspirez en gonflant le ventre. En expirant, arrondissez la colonne, abaissez le coccyx, courbez la tête et étirez la nuque. En inspirant, passez à la posture de la vache: descendez le ventre vers le sol en relevant le coccyx et avancez la poitrine en regardant droit devant ou légèrement vers le haut sans tendre davantage la nuque. Passez du chat à la vache au moins 10 fois de suite en inspirant pour la vache et en expirant pour le chat.

Pourquoi: aucun mouvement ne soulage totalement, prévient Susan Tupper de l’autorité de la Santé de la Saskatchewan, mais celui-là peut aider dans certains cas.

Le yoga allonge les muscles abdominaux, obliques, fessiers et psoas-iliaque, et ces mouvements apportent du sang aux disques vertébraux. D’après une étude publiée en 2017 dans l’American Journal of Preventive Medicine, au terme d’un cours de yoga de 12 semaines, les participants lombalgiques souffraient moins et avaient une meilleure qualité de vie que ceux qui avaient reçu un traitement standard par médication, physiothérapie et exercice.

«La posture du chat et de la vache est un bon exercice de réchauffement qui étire et renforce les petits muscles profonds de la colonne», dit Erik Groessl. Comme d’autres exercices de yoga, elle peut soulager les douleurs dorsales. Et, ajoute-t-il, la respiration profonde yogique détend le système nerveux. «Il est prouvé que le yoga peut améliorer l’humeur et diminuer le stress, ce qui tend à atténuer les composantes psychologiques de la douleur.»