Voici pourquoi on est étourdi quand on se lève trop vite

Se lever trop vite et avoir la sensation que tout tourne est toujours perturbant. Ça peut vous arriver au saut du lit le matin ou si vous êtes assis et que vous vous levez brusquement de votre chaise. Certaines personnes peuvent ressentir la même chose après avoir mangé un repas copieux. Jusqu’à 20% des personnes de plus de 65 ans sont prises d’étourdissements soudains, appelés hypotension orthostatique.

Bien que les premiers étourdissements puissent être quelque peu effrayants, leur sérieux dépend principalement de leur fréquence, selon la Dre Nadia Sutton, cardiologue interventionniste au University of Michigan’s Frankel Cardiovascular Center.

Qu’est-ce qui cause les étourdissements lorsque vous vous levez?

Être étourdi après s’être levé trop vite est habituellement lié à la pression artérielle. «Lorsque vous vous levez, la gravité entre en jeu, et le sang tend à affluer dans la partie inférieure de votre corps», explique la Dre Sutton. L’hypotension orthostatique se produit quand la pression artérielle dans la partie supérieure du corps – spécialement la tête – chute quand vous vous levez, entraînant ainsi une sensation d’étourdissement ou de faiblesse.

«Normalement, les vaisseaux sanguins dans le haut du corps se contractent lorsque vous vous levez afin que votre pression reste stable», déclare-t-elle. Si votre pression artérielle est basse au départ, vous pourriez être plus susceptible d’expérimenter des symptômes d’étourdissement quand vous vous levez en raison d’une mauvaise circulation du sang vers votre tête. La Dre Sutton ajoute que cette sensation est habituellement de courte durée. «Une fois que vos vaisseaux sanguins s’ajustent à la position debout, les étourdissements devraient disparaître.»

De nombreux facteurs peuvent avoir des effets sur la pression artérielle, notamment la déshydratation, les maladies du cœur et les problèmes neurologiques, de dire la Dre Sutton.

Chez certaines personnes, ce peut être synonyme d’un mauvais fonctionnement des barorécepteurs, ajoute la Dre Nesochi Okeke-Igbokwe, praticienne dans la région de New York. Comme le baroréflexe aide à réguler les changements brusques dans la pression artérielle, son mauvais fonctionnement pourrait mener à des problèmes récurrents d’hypotension orthostatique.

Étant donné que beaucoup de médicaments peuvent avoir des effets sur la pression artérielle, votre médecin pourra peut-être dans certains cas diminuer le dosage, remplacer un médicament par un autre ou interrompre un traitement dont vous n’avez peut-être plus besoin.

Comment éviter les étourdissements lorsque vous vous levez

Certaines personnes sont généralement plus sujettes à développer des symptômes d’étourdissement en se levant, de dire la Dre Sutton. Si cela vous arrive, rappelez-vous de faire une pause avant de vous lever pour que votre corps puisse s’ajuster à la gravité. Si vous avez des étourdissements après avoir mangé, les experts en santé de Harvard recommandent d’essayer de prendre des repas plus petits et plus fréquents. Faire de l’exercice léger le matin peut également aider à faire remonter la pression artérielle.

Si les étourdissements ne sont qu’occasionnels, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Par contre, si c’est un problème récent ou constant, c’est une bonne idée d’en parler avec votre médecin. Les symptômes d’une hypotension orthostatique constante entraînent des complications, comme un risque accru de perdre connaissance et de faire des chutes à répétition qui pourraient mener à des fractures, particulièrement chez les personnes plus âgées. Il existe aussi un risque de faire un AVC si l’apport de sang au cerveau est souvent déficient, conclut la Dre Okeke Igbokwe.