Janice a d’abord droit à la série standard de 85 substances avec, entre autres, des ingrédients entrant dans la composition de produits cosmétiques et de teintures pour vêtements. «J’avais le dos couvert de petits carrés blancs», se souvient Janice. Hormis l’irritation causée par le ruban adhésif, impossible de savoir au début ce qui se passe sous chaque timbre. Mais après les avoir retirés et avant son rendez-vous de suivi, en regardant dans la glace, elle note la présence d’une inflammation sur certains carrés de peau.

La Dre Skotnicki soumet sa patiente au test cutané des timbres: on applique sur la peau du dos pendant 48 heures plusieurs carrés de moins d’un centimètre, chacun étant enduit d’une substance différente. Après les avoir retirés, il faut attendre encore deux jours avant d’examiner les réactions cutanées. On peut évaluer des dizaines de substances à la fois, mais comme il existe des milliers d’allergènes potentiels, la dermatologue doit choisir une série à privilégier. Elle en a pour les coiffeurs, les mécaniciens et d’autres métiers; pour choisir la plus adaptée, il faut interroger le patient sur ses loisirs, comme la peinture ou la collection de timbres. «En présence d’une dermatite de contact, le médecin se transforme en détective», explique la dermatologue.

Attention: diffuseur

Quand la Dre Skotnicki l’examine 48 heures plus tard, la peau est rouge vif et couverte d’éruptions. Janice est sensible à la lavande et à la citronnelle et très allergique à l’ylang-ylang, un arbre aux fleurs odoriférantes dont l’extrait est largement utilisé en cosmétiques. Ces substances entrent dans la composition de nombreux shampoings et parfums et ont toutes une chose en commun: elles sont vendues sous forme d’huiles essentielles. Or, comme l’a récemment appris la Dre Skotnicki à l’occasion d’une conférence, le nombre de patients allergiques ne cesse d’augmenter chez les adeptes du diffuseur, l’appareil qui disperse les particules d’huiles essentielles dans l’atmosphère pour améliorer l’humeur ou la fonction cognitive. Elle interroge donc Janice.

Celle-ci reconnaît utiliser un diffuseur quotidiennement. Deux ans avant l’apparition des premières éruptions, une voisine lui a recommandé les huiles essentielles, et Janice est rapidement devenue fan, variant les huiles selon le résultat qu’elle veut obtenir. Les essences d’agrumes comme le citron vert ou le pomélo pour améliorer l’humeur, la menthe poivrée pour la stimulation… À l’occasion, elle recourt à la lavande pour mieux dormir, ou à un mélange contenant de l’ylang-ylang pour ses vertus stimulantes.

Les particules d’huiles essentielles diffusées dans l’atmosphère viennent forcément en contact avec la peau.

«Les paupières sont si fines qu’elles sont les premières à souffrir d’une réaction allergique», explique la dermatologue. Si sa patiente continue à utiliser ces essences, les réactions s’aggraveront et les éruptions et démangeaisons migreront ailleurs, aux oreilles et dans le cou, par exemple, au point de devenir débilitantes. Entre 2 et 4% de la population est allergique à une substance chimique qui entre dans la composition de produits du quotidien et l’ignore, regrette la médecin. «Ces sujets souffrent longtemps.»

Armée de son diagnostic, Janice évite désormais les huiles essentielles auxquelles elle est allergique et s’assure de ne pas trop s’approcher du diffuseur. Elle n’utilise plus que des produits cosmétiques et de nettoyage sans parfum.

La Dre Skotnicki en a tiré une leçon: «Depuis Janice, je demande à tous mes patients s’ils ont des diffuseurs d’huiles essentielles!» Cela aurait pu faire partie des choses étonnantes qui peuvent provoquer des allergies.