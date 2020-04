6 / 6

lissa93 / Shutterstock

Plusieurs mois de rétablissement

Grâce au bon diagnostic et au traitement approprié, la tension artérielle de Megan retombe et elle peut rentrer chez elle. Sa vision va prendre quel­ques mois à s’améliorer et l’étendue des lésions rénales vont l’obliger à rester sous dialyse quatre mois – mais ses reins aussi finissent par récupérer.

Aujourd’hui, Megan s’active entre le travail et la famille. Elle a pu réduire, puis arrêter complètement le traitement, mais en raison de la rareté de sa mutation génétique, on ne sait pas grand-chose du risque de récidive. Elle surveille tous les signes pouvant annoncer la réapparition du syndrome et a développé des techniques de gestion du stress, puisque c’est ce qui le déclenche. «Je m’entraîne plus souvent, dit-elle. J’essaie aussi de me détendre, d’être moins anxieuse et de prendre la vie au jour le jour.»

Faites attention à ces signes que le stress vous rend malade!