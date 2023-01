Attaque de panique: 10 symptômes qu’il faut connaître

Trop de gens utilisent à tort le terme «attaque de panique» lorsqu’ils ressentent un stress mineur. Mais les symptômes d’une attaque de panique sont beaucoup plus aiguës. Cet épisode soudain de terreur est si intense qu’il peut provoquer des réactions physiques.

Une peur profonde frappe à l’improviste

Les attaques de panique surviennent sans avertissement, déclenchant un sentiment soudain de terreur écrasante. C’est plus que se sentir nerveux, anxieux ou stressé à propos de quelque chose. Selon l’American Psychological Association, la poussée qui vous envahit est «intense» et «survient sans raison évidente», bien qu’elle soit souvent liée à un sentiment de piégeage physique ou d’agoraphobie.

Si vos attaques de panique sont récurrentes, vous pouvez développer un trouble panique, qui touche quelque six millions d’adultes américains (et plus de femmes que d’hommes), selon WebMD.

Le Manuel Merck distingue la crise de panique – période brève d’extrême détresse, anxiété, ou peur qui commence brutalement et est accompagnée de symptômes physiques et/ou émotionnels – d’une attaque de panique – une phase, de survenue brutale, d’intense inconfort, d’anxiété ou de peur, accompagnée de symptômes somatiques et/ou cognitifs.

Pour sa part, le trouble panique se décrit comme «la survenue d’attaques de panique répétées, généralement accompagnées de l’anxiété anticipatoire concernant la survenue de futures crises ou de modification du comportement visant à éviter les situations prédisposant aux attaques de panique.»