Le plus efficace et le moins coûteux contre la migraine

Il existe plusieurs médicaments sur ordonnance contre la migraine mais, d’après un article de l’American Journal of Medicine, l’acide acétylsalicylique (AAS) est une bonne option. Les données disponibles indiquent qu’une forte dose (de 900 à 1300 mg) en début de crise peut soulager la migraine et une faible dose (de 81 à 325 mg), prévenir les récurrences. L’AAS est plus abordable et plus facile à trouver que les médicaments sur ordonnance; certains patients ressentent en outre moins d’effets secondaires. Il faut toutefois aviser son médecin de toute prise prolongée d’un médicament, même sans ordonnance.

