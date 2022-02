Greffe de foie: cette mère donne la vie deux fois

Assise sur une chaise dans un corridor de l’hôpital, Nathalie Madore, la grand-mère de Ludovic, attend sa fille, partie rencontrer les spécialistes. «Quand elle est sortie, j’ai compris à son visage que c’était très grave!» raconte-t-elle. Ludovic est atteint d’un hépatoblastome, un cancer du foie à un stade avancé. «La tumeur maligne était inopérable et des métastases s’étaient propagées aux poumons», raconte Stéphanie. Ludovic est intubé et gardé aux soins intensifs pendant deux semaines. Mais le bambin déjoue les pronostics les plus sombres et reprend assez de forces pour amorcer des traitements de chimiothérapie.

Mais le petit garçon continue de dépérir, refuse de manger. Son teint devient blafard et son ventre grossit encore plus. Au point que le 2 janvier 2021, son père, Dominic d’Anjou, qui en a la garde partagée, se rend à l’hôpital d’Amqui. Apprenant que ce n’est pas la première visite du garçon aux urgences, l’urgentologue décide d’investiguer davantage en faisant pas­ser une échographie à Ludovic. Il découvre que son foie est trois fois plus gros que la normale. L’enfant est transféré d’urgence par avion au Centre hospitalier de l’Université Laval à Québec, où il subit une série d’examens approfondis. Alertée par son ex-conjoint, Stéphanie, qui n’a pas fermé l’œil de la nuit, saute dans sa voiture au petit matin et se rend avec sa mère au chevet de Ludovic.

C’est la troisième fois en un mois que la jeune maman de 25 ans se rend aux urgences, l’estomac noué par l’angoisse. À chacune de ses visites, elle s’est fait dire après plus de trois heures d’attente que son fils était constipé et qu’il faisait ses dents. «Ils n’ont jamais fait d’examens plus approfondis», raconte-t-elle, incrédule.

Recroquevillé dans son siège d’auto, Ludovic, un bambin de 15 mois, se tord de douleur et pleure à chaudes larmes pendant que sa grand-mère tente de rester concentrée, les mains crispées sur le volant de sa voiture qui file à vive allure sur l’autoroute 20 en cette fin de novembre 2020. À ses côtés, sa fille, Stéphanie Harrisson, ne sait plus quoi faire pour consoler son fils durant le trajet de 28 kilomètres qui sépare leur domicile de Saint-Pascal de l’hôpital de La Pocatière dans le Bas-Saint-Laurent. Depuis quelques jours, le bambin, habituellement si joyeux, est devenu léthargique. Il n’a plus d’énergie et dort beaucoup; son ventre gonflé le fait souvent souffrir.

2 / 5

Yevhen Vitte/Shutterstock

Attendre un foie… ou donner le sien

Commence alors une longue épreuve pour Stéphanie et sa mère, qui ont abandonné temporairement leur emploi dans une usine de fabrication de meubles pour rester avec l’enfant. La jeune mère a le cœur déchiré: non seulement son petit garçon est entre la vie et la mort, mais elle a dû se séparer de sa fille de 4 ans, Britany, partie vivre chez son père. Et pour ne rien arranger, les dépenses s’accumulent. En pleine pandémie de COVID, elles doivent débourser 680$ par semaine pour une chambre dans un hôtel de la Vieille Capitale, sans compter les repas, l’essence, le stationnement, etc. Et ce ne sont pas leurs maigres chèques de chômage qui vont tout arranger. Pas question pourtant pour Nathalie, jeune grand-mère de 46 ans, de laisser là son petit-fils et sa fille. «Ils sont une partie de moi-même, dit-elle. Peu importe les difficultés, jamais je ne les abandonnerai.»

Heureusement, un ange veille. Devant leur détresse, Caroline Massé, une amie de la famille, mère de deux jeunes enfants, lance un appel à la population du Bas-Saint-Laurent… et recueille plus de 20 000$. Délivrées de leurs tracas financiers, Stéphanie et Nathalie peuvent désormais consacrer toute leur énergie à la guérison de Ludovic. Le temps semble s’être figé. Elles restent du matin au soir au chevet de l’enfant, à le faire manger et à jouer, et ne sortent que pour acheter des couches et autres produits essentiels.

Seule une greffe de foie peut sauver Ludovic, mais il doit d’abord subir une chimiothérapie pendant deux mois pour détruire les lésions pulmonaires cancéreuses et accroître ainsi ses chances de survie. Le 1er mars 2021, il est transféré à Montréal, au CHU Sainte-Justine, le seul centre de greffe hépatique pédiatrique au Québec. On y vérifie l’état de ses poumons et, à la grande satisfaction du Dr Michel Lallier, chirurgien spécialisé en greffes hépatiques et rénales, les métastases ont totalement disparu grâce aux traitements oncologiques.

Ludovic est inscrit sur une liste d’attente pour recevoir le foie d’un jeune donneur décédé, comme l’exige le protocole, mais le Dr Lallier suggère plutôt le don vivant pour éviter un délai de plusieurs mois. Avec le rein, le foie est le seul organe à pouvoir être donné entre vivants. On n’en lègue en fait qu’une partie, laquelle se régénère complètement en un an. Le foie d’une femme, habituellement plus petit, se prête mieux à une greffe dont le receveur est un enfant. Et dans le cas d’un don mère-enfant, il y a aussi moins de risques de rejet parce que leurs codes génétiques sont très proches, précise le Dr André Roy, chirurgien hépatobiliaire et pancréatique au CHUM, l’unique hôpital pour adultes au Québec à pratiquer cette chirurgie.

Vous serez surpris d’apprendre que votre corps peut se passer de ces organes!