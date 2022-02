Un don d’organe lui a sauvé la vie

Deux semaines plus tard, il obtenait sa permission de sortie avec instruction de se présenter au centre de réadaptation cardiologique où, pendant quelques jours, il s’est contenté de marcher lentement sur un tapis roulant. Il avait repéré un vélo d’appartement dans la salle. Il ne se sentait pas prêt, mais rouler était devenu son objectif. Deux semaines plus tard, avec l’autorisation du médecin, il l’a enfourché et a commencé à pédaler en douceur.

Mike s’est réveillé le lendemain avec un nouveau cœur palpitant dans la poitrine. Il a rapidement retrouvé son énergie, a pu tenter ses premiers pas dans la chambre cinq jours plus tard et arpenter les couloirs peu de temps après. «Mon niveau d’énergie était à deux avec l’ancien cœur. Le DAVG l’avait fait monter à cinq. Avec le nouveau, je suis à 10!», se réjouissait-il.

L’ordre de priorité pour une transplantation cardiaque est subtil. Le patient doit être suffisamment malade pour justifier le besoin d’un nouvel organe, mais en assez bonne santé pour supporter la longue opération et les immunosuppresseurs à prendre pour soutenir le nouvel organe. Mike remplissait les deux conditions et se trouvait parmi les premiers sur la liste. Il fallait espérer qu’il survive à l’attente d’un nouveau cœur.

Elle voulait leur faire comprendre ce que le don d’organe aurait signifié pour son fils. Qu’il aurait été heureux que son cœur, ses reins et ses tissus les aident. Elle voulait leur épargner la culpabilité, alléger le poids et la gravité du don dont ils avaient bénéficié. Le 19 mars, Christine a envoyé les dernières lettres par la poste.

«C’est l’organe qui m’était le plus cher», se remémore Christine. Militaire et médecin, James incarnait un idéal de bravoure et d’altruisme. «Il avait si bon cœur!», soupire-t-elle. Quand un représentant de l’hôpital les a prévenus que le cœur de James allait sortir de l’hôpital, David et Christine ont tenu à voir la glacière l’emporter.

La «banque» des yeux a recueilli les cornées pour répondre aux besoins des listes d’attente; les os et les tissus ont trouvé leur place dans la «banque» des os et celle des tissus. Il restait le cœur.

Deux mois après son intervention chirurgicale, Mike Cohen recevait un appel de l’organisation responsable de la coordination de la transplantation. Une lettre l’attendait. Après l’avoir décachetée, il a pris une grande inspiration avant de déplier les pages dactylographiées.

Christine décrivait l’amour de son fils pour sa patrie; James ne jugeait jamais personne et les autres étaient avant tout des amis. C’était un homme altruiste avec un humour décalé, un médecin brillant et talentueux. Elle parlait de son amour pour la plongée, le snowboard et la moto.

Mike a compris combien ce nouveau cœur était spécial. Impatient d’en savoir plus, il a tapé le nom de James dans Google. Mis à part le fait que Mike se rasait le crâne et portait la barbe – James, lui, était chevelu et toujours rasé de près –, bien des choses les rapprochaient. Ils étaient tous deux athlétiques et ils avaient pratiquement le même âge.

James avait 32 ans quand il est mort, tandis que Mike avait eu 33 ans le jour même de l’accident de James. Mike a appris autre chose d’important: James était enterré à Jacksonville, en Floride.

Au centre de rééducation, Mike projetait de traverser de nouveau le pays aussitôt que son médecin lui en donnerait l’autorisation. Le but de son voyage se précisait. Il voulait se recueillir sur la tombe de James. Il lui semblait approprié d’effectuer le trajet à vélo, pour montrer que ce cœur avait changé sa vie.

Il a attendu avant de répondre à Christine: une semaine pour s’imprégner de la lettre qu’elle lui avait envoyée et une autre pour rédiger la sienne. Il cherchait le ton juste pour exprimer avec finesse sa reconnaissance et sa volonté de faire battre le cœur de James le plus longtemps possible. Il lui a transmis son désir de rester en contact avec la famille de James, si c’est ce qu’elle souhaitait.

Christine avait expédié quatre lettres. Seul deux receveurs ont répondu. L’homme qui avait bénéficié d’un rein et du pancréas de James la remerciait, écrivait que les organes avaient changé sa vie – qu’il avait pu reprendre son travail et soutenir sa famille. Il laissait entendre entre les lignes qu’au-delà de ce mot de remerciement, il préférait ne pas poursuivre les échanges.

La lettre de Mike est venue comme un baume sur une plaie que Christine craignait ne jamais voir cicatriser. Ainsi commença un échange de textos et de courriels qui la réconforta. Elle suivait avec avidité les post Instagram de Mike. «Ça m’aidait de savoir qu’il se portait bien», reconnaît-elle.

Mike avait repris le vélo dès septembre 2018 et cumulait les kilomètres. Impressionnés par ses progrès et son approche prudente, les médecins ont fini par donner leur accord pour la traversée du pays, prévue pour l’année suivante.

Le voyage se déroulerait lentement pour ménager le cœur et le système immunitaire: quatre heures de vélo par jour maximum en maintenant une fréquence cardiaque inférieure à 150 battements par minute – ordre des médecins.

Dan, le frère de Mike, avait suivi une formation d’assistant médical pour pouvoir l’aider après l’intervention cardiaque. Il accompagnerait Mike dans son périple, au volant d’un camping-car. Seton Edgerton, un ami de Mike, roulerait à vélo avec lui. Selon leurs calculs, le trajet entre le service de cardiologie de l’hôpital de San Diego et la tombe de James durerait moins de deux mois. Le parcours se ferait pour l’essentiel à vélo, et les deux hommes grimperaient à bord du camping-car sur les routes trop encombrées.

À l’annonce sur les réseaux sociaux que Mike prévoyait se rendre sur la tombe de son donneur, la famille de Christine Cheers s’est promis de le retrouver là-bas.

