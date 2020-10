2 / 7

Odua Images/Shutterstock

Regression

Mais Josh est un bébé joyeux et sociable qui se retourne et s’assoit pour la première fois à l’âge normal. À 12 mois, il fait ses premiers pas sans aide. Et puis, comme Lauren, son développement ralentit. Il cesse de marcher tout seul. À deux ans, il ne parle plus. Même si ses parents savent qu’il risque d’être victime de la même maladie que sa sœur, ils sont dévastés quand les médecins leur confirment la chose.

À trois ans, Josh commence à souffrir de violents vomissements qui durent plusieurs jours sans rémission. À cinq ans, il n’est plus capable de s’asseoir tout seul et se déplace désormais en rampant. Il a des convulsions. L’année suivante, comme il mange de moins en moins et a des difficultés à avaler les liquides, il faut l’intuber pour le nourrir.

Son dossier médical contient des piles de rapports d’examens physiques, de tests de laboratoire, d’imagerie cérébrale, qui n’ont mené à aucun diag­nostic. On a fait quantité d’analyses génétiques sur le frère et la sœur, sans résultat. Les risques de perdre un deuxième enfant sont affreusement élevés.

