Le régime cétogène (ou keto) et ses dangers cachés

«Le koto (cétogène) ne doit pas être suivi à long terme, car il n’est pas équilibré», précise la Dre Nancy Rahnama, spécialiste en médecine interne et bariatrique de Los Angeles. «À la longue, une alimentation dépourvue de fruits et de légumes pourrait causer des carences préjudiciables en micronutriments. On peut le suivre à court terme pour maigrir, mais sous supervision médicale.»

L’approche du régime cétogène – limitation des glucides et augmentation des graisses – restreint le type d’aliments permis et proscrit tout groupe d’aliments entiers. Les haricots, légumineuses et grains entiers sont interdits, tout comme plusieurs fruits et légumes. Beaucoup recèlent des vitamines, minéraux et autres nutriments qui ne sont fournis que par des aliments, dont l’absence pourrait entraîner des carences nutritionnelles.

4 / 11

Constipation et modification du transit intestinal

Éliminer la plupart des fruits et légumes peut avoir d’autres incidences. Sans aliments riches en fibres, le rythme de vos selles pourrait se modifier, en plus de créer de la difficulté à évacuer, et possiblement de la constipation. La Dre Luiza Petre, cardiologue et spécialiste en gestion du poids de New York, conseille une consommation accrue d’aliments peu glucidiques et riches en fibres, pour contrer ce problème.

«Essayez des légumes fibreux comme le brocoli, les asperges et le chou, et consommez plus de matières grasses comme l’huile TCM – à base de triglycérides à chaîne moyenne – ou de noix de coco, sans oublier de boire beaucoup d’eau.»