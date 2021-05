Comment arrêter de manger ses émotions: 7 astuces qui fonctionnent vraiment

1 / 7

Arrêter de manger ses émotions en dressant une liste de 25 choses à faire

La distraction a mauvaise presse dans notre culture: on l’associe avec un comportement insouciant comme texter en conduisant (ou même en marchant) ou avec un manque d’attention. Mais quand il s’agit de rediriger intentionnellement notre attention de façon ciblée, la distraction peut être une des meilleures armes contre l’alimentation émotionnelle. Ça «peut complètement détourner vos pensées de la nourriture et mettre un terme à ce cercle vicieux alimentaire qui vous fait manger machinalement», écrit la psychologue Susan Albers dans «50 More Ways to Soothe Yourself Without Food».

En vous trouvant autre chose à faire ou sur quoi vous concentrer, vous donnez à votre envie de manger ou à l’émotion qui vous pousse à manger le temps de retomber et de se dissiper.» Essayez l’exercice consistant à prendre une feuille de papier et à dresser 5 courtes listes de 5 choses chacune:

5 personnes que vous pouvez appeler quand vous êtes déprimé, bouleversé ou fâché;

5 façons de vous détendre (comme prendre une douche chaude); inspirez-vous de ces façons simples (et gratuites!) de relaxer.

5 endroits où aller pour vous calmer (votre véranda, par exemple);

5 choses que vous pouvez vous dire lorsque vous êtes stressé (comme «Ça va passer»);

5 activités pour vous distraire (comme regarder une série sur Netflix).

Affichez cette feuille sur votre réfrigérateur ou une armoire de la cuisine. La prochaine fois que vous serez tenté de manger pour vous apaiser, regardez la feuille et choisissez une des 25 choses qui y sont inscrites. Faites-la pendant 5 minutes en veillant à lui accorder toute votre attention.