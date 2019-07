Les fausses «bonnes habitudes» à abandonner immédiatement

Certaines « bonnes » habitudes, intégrées à notre routine quotidienne, ne sont qu’illusion. En voici six que vous pouvez abandonner immédiatement.

Une étude récente réalisée à l’université Johns Hopkins, dans le Maryland, a révélé que, si un régime riche en calcium est une bonne chose, absorber ce nutriment sous forme de supplément pourrait présenter un risque accru de calcification des artères. Mieux vaut manger des aliments pleins de calcium – produits laitiers et verdure – et laisser tomber les comprimés. Andrew D. Atiemo, cardiologue

Les multivitamines quotidiennes

Les Nord-Américains dépensent inutilement environ six milliards de dollars par an en vitamines. Non seulement ajouter des vitamines à votre régime alimentaire est inefficace pour prévenir les maladies chroniques, mais, absorbées en trop grande quantité, elles peuvent même être dangereuses. Les aliments contiennent des oligoéléments et des fibres dont les suppléments sont dépourvus. Il vous suffit donc d’adopter un régime alimentaire qui comprend des fruits, des légumes et des produits laitiers.

Steven J. Hausman, ancien chercheur à l’Institut américain de la santé

