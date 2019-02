Voici le pire moment de la journée pour faire l’amour

Si votre partenaire et vous avez l’impression que votre vie sexuelle s’est enlisée dans la routine, le moment choisi pour vos ébats y est peut-être pour quelque chose. Saviez-vous que le pire moment pour faire l’amour est aussi… plus populaire!

Si votre partenaire et vous avez l’impression que votre vie sexuelle s’est enlisée dans la routine, le moment choisi pour vos ébats y est peut-être pour quelque chose. Sans vous conseiller pour autant de tout laisser tomber, si vous vous sentez tous les deux d’humeur sensuelle, il semble que votre horaire réservé aux relations sexuelles mériterait une sérieuse révision. Souvent, le moment le plus populaire pour faire l’amour est aussi le moins adéquat.

Une étude publiée dans Frontiers of Psychology montre qu’au sujet du moment choisi pour faire l’amour, la libido masculine et féminine sont aux antipodes : les femmes se sentent plus excitées le soir, et les hommes, le matin. Et chez la plupart des couples hétérosexuels, il semble que la femme ait le dernier mot. L’étude a mis en évidence que le couple moyen fait l’amour entre 21h et minuit, en d’autres termes, à l’heure d’aller se coucher. Mais d’après les spécialistes, le sexe avant de dormir n’est pas forcément l’idéal.

Batifoler sous la couette a sans aucun doute un côté pratique. Mais avoir uniquement des activités sexuelles après l’extinction des feux a aussi son inconvénient, dit le Dr Michael Breus, «le médecin du sommeil», auteur de Vivez au bon rythme. «Le sexe à l’heure de se mettre au lit n’est pas contre-indiqué; c’est juste qu’à ce moment-là, chacun a sa journée dans le corps», explique-t-il. «Et quand le corps n’aspire qu’à s’endormir, on peut supposer qu’il ne lui reste pas assez d’énergie pour une étreinte passionnée.»

Mais chez certains individus, le sexe en soirée peut aussi être un excitant qui enflamme les sens au moment même d’essayer de dormir, dit Lisa Thomas, travailleuse sociale clinique agréée, thérapeute agréée du couple et de la famille et sexothérapeute certifiée. Chez d’autres couples, cela aura l’effet inverse. « Pour la majorité des gens, le sexe est un relaxant qui diminue les tensions, ajoute-t-elle. Une relation sexuelle les aide à s’endormir. »

Le Dr Breus et Lisa Thomas sont d’accord sur ce point : dormir ensemble après cela, vraiment dormir, peut mettre en train pour des relations sexuelles de meilleure qualité. Pendant une bonne nuit de sommeil, le corps refait le plein d’hormones, et on se réveillera avec un regain d’énergie et de créativité sexuelle, explique le Dr Breus. « Considérez cela comme une ordonnance pour faire l’amour le matin », conclut-il.

Mais le sexe matinal n’est pas toujours l’idéal pour les couples qui doivent se lever tôt ou dont les horaires sont incompatibles. Thomas recommande de varier avec créativité les moments de faire l’amour. Retrouvez-vous chez vous au milieu de l’après-midi pour des rencontres coquines, ou démarrez une séance de câlins à l’heure où d’habitude, vous vous branchez sur Netflix. «Tous les moyens sont bons pour que deux personnes aient du plaisir à être ensemble et à communiquer», dit-elle. «Les couples qui utilisent la sexualité pour se détendre, se rapprocher et réduire le stress et la tension sont aussi ceux qui ne cesseront pas de faire l’amour tout au long de leur vie.»

