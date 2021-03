Quand les mythes de l’enfance s’effondrent

3 / 5

alinabuphoto/Shutterstock

Une vérité si difficile à accepter

Comme l’a raconté Ambrose plus tard, quand il s’est glissé à l’aube dans sa chambre pour entreprendre la substitution, Clara a bondi du lit affolée comme si elle avait vu un fantôme, et mon mari, paniqué, a gobé le mot comme l’aurait fait un espion pour cacher ses instructions. Ils se sont longuement dévisagés, craignant l’un et l’autre de bouger, tous deux incapables d’accepter la réalité de l’effondrement du mythe de la fée des dents.

Clara a piqué une crise monumentale, s’est précipitée hors de la chambre, a dévalé l’escalier et couru dans l’arrière-cour en hurlant. Tout ce chahut m’a réveillée et je me suis jetée à l’extérieur, contrainte de m’engager dans un débat existentiel féroce avant même d’avoir pu enfiler un pantalon ou préparer un café.

«Où est la fée des dents? Pourquoi papa a volé la lettre que je lui ai écrite?

— Elle n’existe pas, chérie…

— QUOI?» Au sens de: est-ce possible? «Ça veut dire que, tout ce temps, vous avez menti?»

Comment réagir? Suivant le tempérament de l’enfant, direz-vous. Et justement, celle-ci semblait destinée à embrasser la carrière de défenseur des droits de l’homme. Il aurait fallu jouer de finesse. Comme je manquais de sommeil, c’était perdu d’avance.

«Il y a eu d’autres mensonges?», a-t-elle demandé, l’air ahuri. (La réaction spontanée de mon beau-frère quand sa fille a posé la même question a été: «Nous t’avons adoptée.» Puis, l’instant d’après: «Je plaisante!»)

Désespérée, j’ai expliqué à Clara que le folklore regorgeait de fées, «mais qu’il n’y en avait pas pour les dents, qui est plutôt… une fée pour de faux … comme une poupée n’est pas un vrai bébé.» Ma fille s’est cabrée, horrifiée d’apprendre que sa poupée Sam n’était pas vraie (sujet délicat depuis quelque temps).

L’échange risquait de se transformer en un long débat théologique qui convierait le père Noël, Jésus et l’âme de nombreux hamsters. Par chance, il fallait se préparer pour l’école.

