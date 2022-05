La manœuvre peut être plus longue et dangereuse pour le donneur que pour le receveur. Les reins sont protégés par divers autres organes, et il est possible que ces organes ou les tissus voisins soient lésés pendant l’ablation. Et même si la greffe réussissait, Christine s’exposerait à souffrir plus tard d’hypertension ou de troubles rénaux, entre autres – tout ça pour que je ne sois pas branchée sur une machine de dialyse tous les soirs.

Les organes des membres de la famille sont souvent les plus compatibles, et ceux des donneurs vivants produisent en général de meilleurs résultats. Les coordonnateurs des greffes examinent un candidat à la fois, et donc, une fois ma mère exclue, ma sœur – inadmissible elle aussi parce qu’elle a le même défaut génétique que moi – a aussitôt appelé Christine, qui avait offert de se faire tester quand j’avais été diagnostiquée.

Christine est dans la mi-cinquantaine et a cinq enfants. Elle s’était déjà proposée comme donneuse quand son beau-père avait eu besoin d’une greffe, plusieurs années auparavant. Elle était compatible, mais un parent biologique s’était avéré un meilleur donneur. Et voilà qu’elle était prête à recommencer.

Je suis assez proche de ma famille élargie, mais je n’avais pas beaucoup fréquenté ma cousine Christine Hodgkinson quand j’étais enfant. Elle a 17 ans de plus que moi, donc nous n’avions pas joué ensemble. Elle était plutôt un modèle. Je me souviens qu’à huit ou neuf ans, je lui avais demandé si j’aurais de hautes pommettes et des yeux magnifiques comme elle quand je serais grande. Je n’imaginais pas que j’hériterais d’elle tout autre chose.

Plusieurs heures après l’opération, j’ai été réveillée par le tumulte de la rue: les Raptors de Toronto venaient de remporter leur premier championnat de la NBA. Ces coups de klaxons et cris de joie n’étaient destinés ni à Christine ni à moi, mais ils auraient bien pu l’être, car pour la première fois depuis 10 mois, je n’avais plus besoin de la machine de dialyse.

Christine et moi n’avons pas eu l’occasion de nous voir le matin des opérations. La sienne a commencé quelques heures avant la mienne; pendant ce temps, j’étais dans une salle d’attente, entourée de ma famille. Les chirurgiens lui ont prélevé un rein et, après désinfection du bloc opératoire, me l’ont greffé – près de l’aine, raccordé à l’artère fémorale –, laissant mes reins dysfonctionnels en place parce que leur ablation aurait pu léser mes autres organes.

Deux jours plus tard, j’ai appelé Christine pour lui demander de retarder l’opération de quelques semaines, histoire de me laisser plus de temps pour m’habituer à l’idée. Elle m’en a dissuadée en m’assurant qu’elle était consciente du risque et prête à le courir. Puis, nous avons plaisanté sur l’état désolant de nos cheveux après plusieurs jours à l’hôpital. À la fin de cette conversation, j’étais sûre que Christine voulait vraiment le faire – et moi aussi.

Christine et moi avons eu notre dernier rendez-vous préopératoire le même jour, et c’est alors que nous avons vraiment pris conscience de ce que nous faisions. La pensée de ce qui pouvait nous arriver, à elle et à moi, me pétrifiait. Et si la greffe échouait?

Avec la permission de Cristina Howorun

Un nouveau lien

Quand nous nous sommes revues, dans ma chambre, il y avait un lien nouveau et remarquable entre nous. Je me sentais aussi près d’elle que si elle avait été ma sœur. Elle ne serait plus jamais la cousine que je voyais seulement aux fêtes et aux mariages. Une amie me rendait visite à ce moment-là, et Christine a activé l’appareil photo de son cellulaire, l’a tendu à mon amie, puis m’a prise dans ses bras. Cette photo, que j’ai accrochée dans mon bureau à la maison, est devenue emblématique pour ma famille.

Quelques jours plus tard, Christine a quitté l’hôpital. Elle a passé l’été à récupérer, apparemment sans incidents. Ma convalescence a été plus graduelle, mais j’ai ressenti les bienfaits de son rein presque immédiatement. Une fois sevrée des antalgiques, j’ai eu le sentiment d’avoir rajeuni. Je n’avais plus de mal à me lever, je ne passais plus des heures en dialyse chaque soir et je pouvais tenir une journée entière sans sieste.

Cette opération est maintenant chose du passé, mais la maladie rénale demeure. Je serai sous médication jusqu’à la fin de mes jours. Les immunosuppresseurs nécessaires pour prévenir un rejet de la greffe me rendent vulnérable aux infections microbiennes et virales. De plus, ils multiplient le risque de cancer de la peau, ce qui m’oblige à me badigeonner d’écran solaire avant de sortir. Je subis une analyse sanguine par semaine, et si mon taux de créatinine (un déchet métabolique) monte trop, je devrai retourner à l’hôpital.

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé le jour de la fête du Travail en 2019. Je me préparais à partir quelques jours en voyage – une première depuis que je n’avais plus à traîner une machine de dialyse de 25 kilos et une telle quantité de matériel qu’on aurait pu me prendre pour une exposante à un salon d’appareils médicaux. J’étais sur le point de sortir quand le téléphone a sonné.

N’hésitez pas à lire le témoignage émouvant de cette mère qui a offert une partie de son foie à son fils.