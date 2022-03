La campagne de financement du Chaînon pour venir en aide aux femmes

Le Chaînon

Tous les jours au Canada, ce sont plus de 3000 femmes qui doivent séjourner dans les différentes ressources d’hébergement afin d’échapper à cette violence. «Rappelons qu’en 2021, ce sont 18 femmes qui ont perdu la vie au Québec dans un contexte conjugal, un sommet jamais vu depuis 2008. Il ne se passe pratiquement plus aucune journée sans que l’on puisse constater, dans l’actualité, avec effroi, l’ampleur du problème de la violence faite aux femmes», souligne Sylvie Bourbonnière, directrice générale de la Fondation Le Chaînon.

L’objectif du Chaînon cette année est d’atteindre 30 000$, une somme nécessaire pour prendre soin de 6 femmes pendant 1 mois.

Geneviève Brouillette, porte-parole officielle de la campagne, nous rappelle que la violence dans les relations intimes n’est pas une affaire privée, c’est un problème qui nous concerne tous et qu’elle «peut prendre différentes formes, de la critique constante à la surveillance continuelle, aux menaces et aux comportements sexuels non désirés».

La campagne de financement qui a commencé le 23 février se déroule jusqu’au 15 mars. Ceux et celles qui souhaitent faire un don peuvent se rendre sur le site web de l’organisme www.lechainon.org.

