Vergetures : 7 façons pour les dermatologues de les traiter et de les prévenir

L’hydratation est toujours excellente pour notre organisme. Selon l’ American Pregnancy Association , si l’on boit beaucoup d’ eau , notre peau reste hydratée et résiste mieux aux vergetures. Elle reste souple et plus élastique. Adoptez ces recettes d’eau aromatisée pour vous encourager à boire davantage.

Les dermatologues recommandent les rétinoïdes topiques

La trétinoïne (Rétin-A), est un dérivé de la vitamine A, généralement prescrit contre l’acné et les rides. C’est aussi le seul rétinoïde qui efface les vergetures. Il favorise le remodelage du collagène ce qui permet de guérir les cicatrices. Car, les vergetures sont une forme de cicatrices. « En application topique, la trétinoïne stimule la croissance de nouveau collagène, ce qui diminue l’apparence des vergetures, explique le dermatologue-chirurgien Jeremy Brauer, de New York. La Dre Nazarian nous rappelle que les rétinoïdes sont contre-indiqués durant la grossesse et l’allaitement. Ils sont plus efficaces quand on les utilise tôt dans le processus, alors que les vergetures sont encore rouges et enflammées. Lorsqu’elles sont devenues blanches, elles sont plus dures à traiter.