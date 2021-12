Nos meilleures recettes de bombes de bain (selon l’humeur)

Préparation: Mélangez le bicarbonate de soude, l’acide citrique et le sel d’Epsom dans un bol. Ajoutez l’huile d’amande ou d’olives et les huiles essentielles de votre choix. Ajoutez tranquillement l’eau (si le mélange devient trop mousseux, versez l’eau encore plus tranquillement). Le mélange devrait être juste assez humide pour se tenir. Remplissez votre moule avec le mélange puis tenez en place quelques minutes pour que la bombe prenne forme. Laissez les bombes de bain sécher pendant environ 5 heures. Pour les utiliser, vous n’avez qu’à les ajouter à l’eau du bain, et voilà, le tour est joué! À noter que les bombes de bain devraient être utilisées lors des trois semaines suivant leur création.

Une bombe de bain pour contrer le stress

Afin d’apaiser vos sens à la suite d’une journée stressante, essayez une bombe de bain infusée avec:

10 gouttes de bergamote (utilisez une bouteille sans bergaptène);

10 gouttes de sauge sclarée.

La bergamote – avec ses effluves citronnés – mélangée à la sauge sclarée calmera le système nerveux et soulagera votre esprit. «La bergamote est un anti-inflammatoire et un antiseptique; son parfum peut calmer le stress et l’anxiété, dit la docteure Bhatia. La sauge sclarée réduit aussi le stress et agit comme un antidépresseur.» Prendre un bain chaud fait partie des choses efficaces pour gérer le stress et l’anxiété.