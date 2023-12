8 choses à savoir sur la cellulite, selon les dermatologues

iStock/lzf

La cellulite possède une composante génétique (les femmes de toutes tailles peuvent en avoir)

Les femmes qui ont de la cellulite ont le plus souvent des mères et des tantes qui en ont également, et ce, peu importe leur taille ou leur forme corporelle. Selon le Dr Bruce Katz, «une des pires idées fausses est que le seul fait de perdre du poids permettra d’améliorer son aspect. J’ai traité des femmes qui couraient des marathons et des triathlons et qui avaient quand même de la cellulite. J’ai aussi traité une femme qui avait fait un Ironman à Hawaï à quatre reprises et qui est venue me consulter pour traiter sa cellulite.» La Dre Dendy Engelman abonde dans le même sens: «La cellulite est génétique, alors bien que le poids peut influencer la présence de cellulite, même les femmes les plus minces peuvent en avoir.»