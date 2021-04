Ah! oui, et où est-ce que je vais m’installer, moi? «T’inquiète, on placera la ruche devant la rambarde. Elles s’envoleront directement dans la nature», m’assure-t-il. Mais les abeilles, ça pique! «Pas du tout, c’est très pacifique. Il faut juste faire attention à ne pas les comprimer.» Me voilà prévenue. Finalement, il demande au service des espaces verts de Francfort l’autorisation d’installer une ruche sur un terrain municipal en friche, à 200 mètres de chez nous. Permission accordée.

Enfin, un essaim!

Quelques semaines plus tard, début mai, il m’appelle du bureau, survolté: ça y est, un essaim est disponible! Il ira le chercher après le travail et me demande d’acheter deux kilos de sucre. En fin de soirée, le voilà de retour, deux cartons bourdonnants sous le bras. Les abeilles passeront la nuit à la cave pour se calmer.

Il a déjà acheté une ruche. Vide, bien sûr, sans cadre alvéolé, pour une agriculture naturelle, respectueuse des abeilles. Elles construiront les alvéoles elles-mêmes. Sauf que les abeilles n’en ont rien à faire des ruches. Elles préfèrent s’installer au sommet d’arbres creux, là où les ours ne les délogeront pas. Manifestement, personne ne leur a dit qu’il n’y a plus d’ours, et presque plus de vieux arbres creux.

L’astuce, c’est d’attendre le soir pour présenter la ruche aux abeilles. Les éclaireuses donneront le signal: «Les gars, il commence à faire nuit, on va rester ici ce soir. On cherchera mieux demain.»

Sauf qu’une fois installées, elles se mettent aussitôt à construire des alvéoles, paraît-il…

