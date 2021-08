Après avoir retiré Peyo du circuit en 2016, Hassen l’a emmené à l’hôpital – ils assurent aujourd’hui deux visites par mois. Le cheval va de chambre en chambre à la rencontre des patients, et plusieurs trouvent réconfortant de le caresser ou seulement de savoir qu’il veille sur eux. Les enfants montent sur son dos et trottent dans les couloirs de l’hôpital; Peyo reste parfois au chevet de patients des soins palliatifs jusqu’à la fin – un homme a même demandé qu’il assiste à ses obsèques. Les effets thérapeutiques sont réels: les médecins constatent une diminution de la prise d’antidouleurs chez certains patients et une réduction du stress.

Anton Petrus/Shutterstock

Fidji: renaissance des récifs coralliens

En février 2016, le passage du cyclone Winston aux îles Fidji a fait 44 victimes et endommagé ou détruit plus de 40000 habitations. La tempête n'a pas épargné la barrière de corail de la réserve marine Namena et du parc naturel de Vatu-i-Ra, pilier de l'économie touristique et de l'industrie de la pêche du pays. Cinq ans plus tard, les récifs connaissent un regain de vie. En décembre 2020, des plongeurs ont constaté la réapparition de poissons aux couleurs vives et de colonies de coraux dans deux zones qui, il y a quelques années encore, s'apparentaient à des ruines sous-marines. En plus de soulager la population, cette renaissance est un espoir pour d'autres récifs coralliens menacés par le dérèglement climatique.