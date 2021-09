Récits pleins de compassion, de générosité et de courage

Ces récits représentent une belle leçon d’amour et d’espoir et donnent envie de partager avec les gens qui nous entourent.

Kari Medig

De bons Samaritains retrouvent un ours en peluche volé

Vancouver

Quand Mara Soriano, 29 ans, dessinatrice de scénarimages, pense à sa mère, elle la voit en train de chanter. «Elle adorait le karaoké et les chansons ringardes des années 1980, se souvient-elle. Elle chantait tout le temps.» Fin 2017, avant que le cancer ne la prive de sa voix, la maman de Mara a enregistré un message en anglais et en tagalog pour sa fille et l’a glissé dans un ours en peluche. «Ta maman est si fière de toi. Où que tu sois, une partie de moi sera toujours avec toi. Je t’aime infiniment et plus encore.»

À la mort de sa mère en 2019, l’ours en peluche est devenu pour Mara son bien le plus précieux. Sa disparition lors d’un déménagement en juillet 2020 l’a anéantie – il était rangé dans un sac qui a été volé lors du déchargement du camion. Toute la nuit, Mara Soriano a fouillé les bennes à ordures et écumé le centre-ville de Vancouver. En vain!

Elle s’est alors tournée vers internet et a partagé sur Reddit et Instagram des photos de la peluche. Un journaliste de CBC a raconté l’histoire, et la nouvelle a attiré l’attention d’un célèbre Vancouvérois, l’acteur Ryan Reynolds, qui a demandé à ses plus de 17 millions d’abonnés Twitter d’aider Mara et offert une récompense de 5000$ pour le précieux souvenir.

À la surprise générale, maman ourse a retrouvé les bras de Mara quatre jours plus tard, ramenée par de bons Samaritains qui avaient reconnu le voleur sur les images de sécurité partagées par la dessinatrice sur les réseaux sociaux. Mara était aux anges: «Perdre la peluche puis la retrouver a été pour moi comme un message de ma mère: Tu vis dans un monde bienveillant, ma fille. Tout ira bien. Je serai toujours avec toi.»

