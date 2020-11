4 / 4

Gary A Corcoran Arts/Shutterstock

Le jour du Souvenir

J’ai passé la matinée avec Mervyn. Il m’a fait découvrir sa ferme et j’ai pu admirer le parcours de la rivière Coldwater, voir l’endroit où le saumon fraie quand il remonte de la baie Georgienne. Le paysage était vert et luxuriant – un cadre magnifique, paisible. Au cours de cet échange, nous n’avons jamais cessé de penser au jeune soldat né et élevé à Creighton, en Ontario, et qui n’était pas revenu de la guerre. La conversation nous ramenait systématiquement vers lui. J’ai interrogé Mervyn sur la faute d’orthographe dans le nom de famille et compris qu’elle avait sa raison d’être.

De retour à la maison, Mervyn m’a montré certaines archives familiales cachées dans une Bible expliquant l’origine de son nom. La famille Naish avait émigré d’Angleterre au Canada vers 1830 et était devenue Nash quelques décennies plus tard. Le jeune soldat avait tout simplement utilisé l’ancienne graphie pour duper les recruteurs locaux qui connaissaient la famille et auraient su que Mervyn était mineur.

Avant de connaître l’existence de Mervyn Naish, je n’avais aucun lien personnel avec le jour du Souvenir. Aucun membre de ma famille n’avait péri lors de la Grande Guerre.

Désormais, tous les 11 novembre, je pense à ce jeune soldat. Comme bien d’autres, sans doute, il était pressé de quitter la ferme, de revêtir l’uniforme et de filer vers l’Europe avant que toute cette agitation ne cesse. J’ai pensé au chagrin qui s’était abattu sur sa famille quand elle a appris la nouvelle de sa mort. Le certificat ravivait sans doute trop de douleur pour que l’on veuille le voir ou le tenir dans sa main; il se sera donc perdu au fond d’un tiroir où le temps le ferait oublier. Mais c’est l’histoire d’un jeune soldat dont il faut à tout prix se souvenir.

Des oeuvres cinématographiques telles que La liste de Schindler nous permettent de ne pas oublier. N’hésitez pas à voir ou à revoir ces films classiques sur Netflix Canada.

© 2018, par Michael Shain. Tiré de «Remembrance Day Was Never Personal. Then I Learned About Mervyn Naish», paru dans The Globe and Mail (4 novembre 2018), theglobeandmail.com.