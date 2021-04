Mafia russe: un cartel international du caviar

La plupart de ces hommes n’avaient aucune expérience de la pêche, mais déboursaient des centaines d’euros en appâts et matériel de pêche, embauchaient des guides, et vidaient des verres de vodka au petit-déjeuner. Ils se sont taillés la réputation de pratiquer la surpêche.

Les pêcheurs venus des pays de l’ancien bloc soviétique sont plus courants ici que l’on pourrait l’imaginer. Des immigrants russes et ukrainiens habitant à Sedalia, une ville voisine, pêchent à Warsaw depuis des années. Dès la seconde moitié des années 2000, une autre sorte de Russes est apparue en ville au début du printemps, au volant de voitures importées rutilantes immatriculées dans d’autres États.

Sur le quai du Roadhouse, aucun des pêcheurs n’était au courant de l’enquête que le Service de la conservation menait en collaboration avec l’Agence fédérale de la faune terrestre et aquatique. Gary Hamilton, le sympathique homme d’un certain âge qui tenait le quai, était en réalité Gregg Hitchings. L’employé du Roadhouse qui vendait les accès à la journée portait une caméra cachée sur son épaule et enregistrait les coordonnées personnelles.

Felix Baravik et ses amis ont loué un chalet, acheté des permis de pêche, et se sont rendus au Roadhouse, bourré à craquer de pêcheurs au filet qui déboursaient 7€ par jour pour une place sur le petit quai du restaurant.

La plupart de ces pêcheurs avaient été bercés par les histoires de leurs grands-pères sur les années 1930, quand une boîte de caviar ne coûtait que le double d’une plaque de beurre. Une fois les réserves asséchées, les amateurs se sont tournés vers le marché noir. Dans les années 1990, en raison de la surpêche et des exportations illégales, le prix du caviar a atteint des sommets. Seuls les oligarques et les gangsters pouvaient se l’offrir.

Lorsque Felix Baravik est arrivé à Warsaw au printemps 2012, au terme d’un trajet en voiture de 11 heures, la folie avait déjà commencé. La possibilité de ramener un poisson-spatule avait attiré des pêcheurs à la ligne venus de tout le Midwest et au-delà, doublant presque la population de la ville. Felix et ses amis voulaient aussi attraper ces monstres aquatiques, des femelles et en grand nombre.

Hitchings et Farr ont parcouru Warsaw en voiture, surveillant les coins de pêche les plus courus, dont le Roadhouse, un restaurant fermé bordé par un quai. Hitchings a jeté un œil sur la propriété en ruine. L’opération Roadhouse commençait à prendre forme. Il n’attraperait pas les braconniers un à un au bout de sa ligne. Ce qu’il voulait, c’était une frénésie collective. Il jetterait des appâts dans l’eau.

Faux caviar, vrai bagarre

L’argent passait de main en main dans la ville de Warsaw. Petr Babenko sillonnait les rues pour acheter des poissons-spatules femelles. Un autre, Fedor Pakhnyuk, se vantait ouvertement d’avoir vendu pour 12000€ de caviar en 2011. Il achetait maintenant 34l d’œufs de poisson-spatule.

Ces hommes en voulaient tant qu’il était difficile de croire qu’ils ne les revendaient pas. L’idée de Hitchings consistait à suivre ce frai jusqu’au marché noir. Qui savait ce qu’ils découvriraient? La mafia russe. Un cartel international du caviar.

Felix Baravik et Artour Magdessian ont posé des filets avec deux guides locaux – des agents sous couverture – et ont pêché sept poissons-spatules, soit bien plus que la limite permise. Dimitri Elitchev et Arkadiy Lvovskiy sont allés droit au but en achetant trois femelles à un autre agent pour 310€.

Les Russes buvaient beaucoup. Et avec autant d’alcool et de rivalité autour des poissons, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un incident ne se produise. Gregg Hitchings dormait dans un camping-car près du quai du Roadhouse. Tard dans la nuit, des cris l’ont réveillé. Deux groupes de pêcheurs rivaux se préparaient à en découdre, plus d’une douzaine de bagarreurs de chaque côté.

Il y avait des armes partout, des bouteilles de bière, des gaffes de pêche, des pistolets. Et bientôt des poings s’écrasant dans un bruit mat.

Les agents ont interrompu la rixe, mais elle a mis les enjeux à nu. Ces hommes venus de tout le pays pour se tailler une part de gâteau sur le marché du faux caviar n’étaient pas prêts à en rabattre. En plus, le caviar est l’un des aliments naturellement riches en vitamine B12.