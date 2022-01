1 / 6

ESB Professional/Shutterstock

Devenir un génie après un accident

Derek Amato se tenait au bord de la piscine dans sa partie peu profonde quand il a crié à son ami assis dans le Jacuzzi de lui lancer le ballon. Il s’est élancé dans les airs, bras tendus. Ses doigts ont effleuré le ballon, puis son crâne a heurté violemment le fond bétonné de la piscine. Derek est remonté à la surface en se tenant la tête, persuadé que l’eau qui coulait sur ses joues était du sang sortant de ses oreilles.

Dès qu’il est sorti de l’eau, il s’est effondré dans les bras de ses amis Bill Peterson et Rick Sturm. C’était en 2006. Le formateur commercial de 39 ans qui vivait à Denver, dans le Colorado, était en visite dans sa ville natale de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Sa mère l’a rapidement conduit aux urgences où les médecins ont diagnostiqué une importante commotion cérébrale. Voici comment se remettre d’une commotion cérébrale.

Il a fallu des semaines pour prendre acte de l’ensemble des séquelles: 35% de perte auditive dans une oreille, maux de tête et pertes de mémoire. Mais la conséquence la plus spectaculaire s’est révélée cinq jours après l’accident. Derek s’est réveillé la tête dans le brouillard après un sommeil presque ininterrompu et s’est rendu chez son ami Rick.

Alors qu’ils bavardaient, Derek a remarqué un clavier électrique.

Sans réfléchir, il s’est assis devant le clavier. Il n’avait jamais joué du piano ni été attiré par l’instrument. À sa grande surprise, ses doigts se sont mis à courir naturellement sur les touches, à danser sur le clavier. La main droite a débuté dans les graves avant d’enchaîner une série d’accords de trois notes, bondissant entre intervalles mélodiques et arpèges pour atteindre les aiguës avant de reprendre dans les basses. La main gauche suivait de près, sur les basses, rehaussant l’harmonie. Derek accélérait, ralentissait, laissait parfois des notes en suspens, puis les résolvait en accords complexes comme le ferait un musicien d’expérience. Quand il a finalement levé la tête du clavier, son ami était en larmes.

Derek a joué six heures avant de rentrer tôt le lendemain matin, la tête dans les étoiles. Il avait tâté de la musique au secondaire, mais rien de comparable. Conscient de ne pas s’être soudain transformé en Thelonious Monk – il n’était pas doué à ce point –, il s’était néanmoins découvert un talent inexploité qu’il ne se soupçonnait pas; la musique se mettait spontanément à exister en lui et il l’exprimait avec les doigts. Comment était-ce possible?

Derek a fait des recherches sur internet en tapant des mots clés comme «surdoué» et «traumatisme crânien». Il est tombé sur le nom de Darold Treffert, un spécialiste du syndrome du savant, ou du savantisme. Ceux qui en sont atteints souffrent généralement d’une déficience intellectuelle tout en faisant preuve d’aptitudes exceptionnelles. Derek a adressé un courriel au psychiatre dont la réponse n’a pas tardé. L’ancien professeur de l’école de médecine de l’université du Wisconsin lui a diagnostiqué un «syndrome du savant acquis».