Les effets à long terme

Les scientifiques ne se penchent que depuis peu sur les effets à long terme des commotions cérébrales – et leurs découvertes sont troublantes. Une étude menée en 2018 et publiée dans la revue The Lancet Psychiatry a révélé que les individus ayant subi une lésion cérébrale traumatique grave entre 20 et 30 ans avaient un risque supérieur de 63% de souffrir de démence 30 ans plus tard; et pour les trentenaires, l’augmentation de ce risque était évaluée à 37%. Plus inquiétant encore, subir une commotion cérébrale, même mineure, augmente le risque de démence de 17%. Par conséquent, la commotion cérébrale est devenue une préoccupation pressante, surtout pour les athlètes. En 2019, le New England Journal of Medicine publiait une étude sur les joueurs de soccer professionnels – qui frappent régulièrement le ballon de la tête et entrent en collision avec d’autres joueurs. Résultat: ces joueurs avaient un risque de mourir de démence supérieur de 3,5% à celui de la population.

Cependant, la commotion cérébrale est l’une des causes de démence que l’on peut traiter avant qu’il ne soit trop tard!