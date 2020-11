6 / 7

La misère en habit noir

Ce même mois de mai 1867, Henry Dunant s’enfuit de Genève pour ne plus jamais y revenir. Il se rend à ­Paris, où une convocation de l’impératrice Eugénie lui fait bientôt espérer un retour en grâce. Récemment émue par le naufrage d’un navire italien, Sa Majesté veut lui demander d’étendre la protection des blessés aux victimes des batailles maritimes.

«Hélas, Majesté! Ma mission personnelle est terminée, et je ne suis plus en mesure de…

— Non! Il faut que ce soit vous!» l’interrompt l’impératrice en pointant vers lui un index autoritaire.

Quel baume sur son cœur meurtri que cet ordre impérial! Henry lui promet de tout tenter pour satisfaire à sa requête, mais il sait qu’il ne peut plus rien obtenir de Genève. Un mois plus tard, un mot sec de Gustave Moynier, président de la Croix-Rouge internationale, le priera de démissionner du comité. Au sein même de l’organisation qu’il a fondée, Henry Dunant n’est désormais plus personne.

Le grand hôtel de Bade, où il s’était installé, n’est maintenant plus dans ses moyens. Il déménage au fond du faubourg Saint-Antoine, un quartier alors pauvre de Paris où il interdit à quiconque de lui rendre visite. Certes, pour les cercles ultrachics de la Croix-Rouge française, il est toujours le «président honoraire».

Mais comment fréquenter encore une société qui vous condamne pour un bouton qui manque? Il a beau passer ses cols de veste à l’encre, blanchir ses manchettes à la craie, les domestiques lui fermeront la porte au nez.

«La misère en habit noir»: ainsi se souviendra Henry de ses années parisiennes, après avoir été la coqueluche des princes et des reines.

Horrifié par les excès sanglants de la Commune, il prend Paris en grippe. À l’été 1872, une charitable société britannique l’invite à donner une conférence à Brighton. Henry Dunant ne se le fait pas dire deux fois: il paie son terme à sa logeuse, plie bagage et s’en va.

Deux semaines plus tard, tandis qu’il défend la cause des prisonniers de guerre au Pavillon royal de ­Brighton, une dame élégamment vêtue l’écoute avec attention. À l’issue de la conférence, elle vient le ­féliciter, puis ajoute, en aparté: «C’est Sa ­Majesté, l’empereur, en exil à Chislehurst, qui m’a recommandé de venir vous écouter.»

L’empereur! Henry est touché en plein cœur. Un lien se noue en cet instant, qui le tire d’affaire pour les 10 prochaines années.

Amour? Amitié? Entre Henry Dunant et Léonie­ Kastner, personne ne sait exactement ce qui s’est passé. De 10 ans plus jeune qu’elle, aussi pauvre qu’elle était riche, Henry a sans doute été son chevalier servant, son ami des mauvais jours. Grâce à elle, il échappe à la misère et peut recommencer à se consacrer aux projets qui lui tiennent à cœur: le statut des prisonniers de guerre, l’arbitrage international pour prévenir les conflits.­

Des projets nobles, ambitieux. Mais qui n’aboutissent plus. La bonne étoile d’Henry Dunant a cessé de briller.

L’ambiguïté de leur relation finira par en avoir raison, à une époque où le compagnonnage d’un homme et d’une femme ne peut se concevoir hors mariage.

Sans drame, Léonie Kastner et Henry Dunant se séparent à la fin des années 1880 après avoir fait un bout de chemin ensemble; Mme Kastner mourra peu après, sans une ligne pour son ami dans son testament.

La petite rente d’un oncle prévoyant le sauvera d’une fin misérable. ­Pouvant désormais survivre chichement, mais décemment, il se promène de station thermale en station thermale pour y soigner tour à tour son eczéma, ­ses nerfs, son estomac. Il ne se trouve bien nulle part, enrageant toujours plus d’avoir été oublié du monde entier.

Il faut dire qu’à ­Genève la Croix-Rouge s’est donné beaucoup de peine pour effacer le nom de son fondateur, souillé par l’opprobre de sa faillite. C’est un vieillard à barbe blanche, aigri, affaibli, qui se présente en 1892 à l’hospice d’une station très courue des Allemands: Heiden, à l’extrême est de la Suisse.