Arrivée au Québec

Elle arrive au Québec le 28 octobre et se met en quête d’un travail. Un chauffeur de tramway, qui ne comprend rien de ce qu’elle dit en italien, la dépose devant un foyer où les Sœurs de l’Institut de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à Montréal, prennent soin des immigrants. Là, elle enseigne bénévolement la cuisine italienne à une religieuse, laquelle transmet ensuite ce qu’elle a appris aux nouveaux arrivants. Elle se fait aussi embaucher au Consulat général d’Italie, où elle prépare les réceptions de dignitaires, et passe ses nuits à repasser des vêtements à l’Hôpital général. Si elle trime si dur, c’est qu’elle veut faire venir ses parents et quatre autres membres de sa famille. Pour y parvenir, elle doit déposer pour chacun d’eux une garantie de 80$ au ministère de l’Immigration – une vraie fortune pour l’époque. Il lui faudra à peine plus d’un an pour réussir à amasser cette somme et, en décembre 1956, tous les siens sont enfin réunis au Québec. Ses parents ont vécu à Laval jusqu’à leur mort, il y a une vingtaine d’années.

Elle ne cesse de leur rendre hommage, eux qui lui ont inculqué des valeurs de dévouement, de même qu’à ses frères et sœurs, qui l’ont toujours encouragée. Une fois sa famille près d’elle, la vie de la jeune Italienne prend une tout autre direction.

En mars 1957, Angiola joint définitivement les Sœurs du Bon-Conseil. Elle vient à peine d’arriver que la religieuse qui prépare les repas à la maison mère de la congrégation tombe subitement malade. Vent de panique! Comment nourrir 100 sœurs sans cuisinière? «Faites venir la petite Italienne», lance la supérieure. Le poulet BBQ, une rareté en ce temps-là, et les frites qu’elle leur prépare lui valent un tel succès que sœur Angèle ne va plus quitter les cuisines. Pendant 20 ans, elle nourrit quotidiennement 300 jeunes femmes originaires du Bas-Saint-Laurent et qui, hébergées dans un centre de la congrégation situé boulevard Dorchester, suivent des cours de coiffure ou de couture dans la métropole.

Son budget étant réduit à peau de chagrin, elle se rend au Marché central pour solliciter des commerçants italiens qui, dès qu’ils aperçoivent son voile et l’entendent parler leur langue maternelle, ne se font pas prier pour lui offrir des victuailles. Elle sillonne également les entrepôts du port de Montréal pour obtenir de la farine. Et ce petit bout de femme qui ne dort que quatre heures par nuit trouve encore le temps et l’énergie pour suivre des cours du soir durant plus de 10 ans à l’Institut de tourisme – elle y enseignera par la suite de 1975 à 1991, formant de nombreux chefs pour les délégations du Québec et du Canada à l’étranger.

