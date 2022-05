Le robot comme assistant personnel

La technologie chinoise n’a pas fait beaucoup mieux. Là-bas, certaines villes utilisent des caméras de reconnaissance faciale pour photographier les passants qui traversent la rue hors des clous, avant d’afficher leur visage et leur nom sur des panneaux. Objectif: les ridiculiser publiquement. Contestable, cette idée a de plus déclenché le courroux d’une contrevenante de la ville de Ningbo. Madame Dong Mingzhu, une milliardaire de la région, apparaissait dans une publicité placardée sur le flanc d’un bus en transit. Hélas pour elle, la caméra s’est déclenchée au passage du véhicule. Peu après, le visage de Dong Mingzhu figurait sur le «mur de la honte». La police de la ville a reconnu son erreur et l’a promptement retirée du système.

Switlana Sonyashna/Shutterstock

Une maison de poupée pour tous

Nous avons tous entendu parler d’incidents comiques au cours desquels des enfants ont utilisé les enceintes à activation vocale de leurs parents – comme Amazon Echo ou Google Home – pour commander tout ce qu’ils désiraient. L’un d’eux a eu lieu dans la ville américaine de Dallas, lorsqu’un enfant de six ans a demandé à Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, de commander une maison de poupée (et deux kilos de biscuits, pour le goûter!). Quelques jours plus tard, à la télévision, un bulletin d’information relayait cette amusante nouvelle. Quand le présentateur a déclaré: «J’adore entendre la petite fille dire “Alexa, commande-moi une maison de poupée”», de nombreux téléspectateurs ont découvert que leur propre assistant vocal avait capté cette phrase – et s’était appliqué à commander des maisons de poupées pour eux aussi.

On lève le voile sur la face cachée d’Alexa, de Siri et autres assistants virtuels.