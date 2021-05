Holo Robots: repenser le travail à distance

Holo Robots

Ces robots de téléprésence qui proviennent de la Californie sont distribués pour la première fois au Québec par l’entrepreneur Julien Depelteau, à la tête de l’entreprise Holo Robots. Après une année de pandémie et de travail en confinement, M. Depelteau tenait à trouver une façon de redéfinir le monde du travail. Pour lui, Holo Robots est le futur du télétravail.

«Notre but, c’est de faire connaître ces robots-là.», dit M. Depelteau. L’entrepreneur et ses employés font affaire avec une entreprise américaine qui assemble les robots, pour ensuite apprendre à les réparer et les commercialiser ici, au Québec. Plus sophistiqués que les outils de visioconférence, ils assurent une présence physique et sont manœuvrés à distance afin que l’utilisateur se déplace à sa guise. Le tout peut être contrôlé à partir d’un ordinateur, d’une tablette électronique ou à partir d’un téléphone.

Avec Holo Robots, M. Depelteau s’adresse d’abord et avant tout au milieu manufacturier, plus précisément aux gestionnaires ou superviseurs qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui tiennent à surveiller les activités de leur usine, par exemple. «C’est un bel outil pour les manufacturiers comme nous. Les travailleurs du milieu plus industriel qui doivent »montrer des choses »». En parallèle, l’entreprise désire élargir sa location de robot de téléprésence pour d’autres secteurs, notamment dans les écoles, les hôpitaux, ou encore les musées.

En plus d’être contrôlés entièrement à distance, les robots peuvent être ajustés: plus haut ou plus bas, en fonction de la pièce visitée ou de la taille de l’interlocuteur. Ils prennent 10 minutes à installer et nécessitent une recharge de 4 heures afin d’être autonomes pour une durée de 2 heures. Holo Robots tente, d’une manière simple et sophistiquée, de diminuer les coûts de déplacements pour les entreprises tout en maximisant la sensation du contact humain.