Le couple Simpson et leur 30 enfants du monde entier

C’est alors qu’intervient la famille Gundy. Charles Gundy et sa femme Antoinette appartiennent à la classe aisée de Toronto. Grâce à FFC, les Gundy ont pu adopter cinq enfants au Vietnam et au Bangladesh. Ils ont rencontré Sandra et son histoire les a touchés. En 1978, une des propriétés des Gundy – un manoir en briques de 22 pièces situé au 45, Russell Hill Road – est vide. Quand Charles a vent des difficultés des Simpson, il leur fait cette proposition extraordinaire: venez à Toronto, installez-vous dans la grande maison et restez aussi longtemps qu’il vous plaira. Sandra n’a pas d’attirance particulière pour cette ville, mais elle est pragmatique. La famille s’y installe l’automne suivant.

Melanie lui cède alors le sien et dort dans le fortin qu’elle s’est aménagé dans la penderie. Comme Kate hurle quand elle se trouve dans un espace clos, on déplace son lit dans le couloir.

À la maison, il y a des enfants partout, à quatre pattes ou dans les bras des plus grands quand il faut monter l’escalier. L’enfant nouvellement adopté, qui a souvent vécu d’effroyables expériences – maladie, adoption ratée, années dans la rue –, se retrouve brusquement au Canada au milieu d’étrangers qu’on lui dit être ses frères et sœurs. Un jour, un enfant refuse de dormir dans son petit lit.

Une famille de l’Ontario adopte par exemple avec FFC la petite Kate, du Bangladesh, une orpheline de cinq ans atteinte de déficience intellectuelle. Trois mois après l’adoption, sa mère décide d’aller vivre au Royaume-Uni, et ne sachant pas à quoi s’attendre en termes de services pour sa fille, elle demande à Sandra si elle peut rendre l’enfant. Les Simpson adoptent donc Kate. Ce sont des situations traumatisantes pour les enfants, et Sandra, souvent à l’origine de ces adoptions, se sent tenue de faire sa part. Elle aime tous les enfants qui franchissent le seuil de la maison et ne supporte pas l’idée de les mettre dans un avion pour les renvoyer à l’orphelinat.

Sandra fonde sa vie et son travail sur la conviction qu’un foyer canadien et des parents aimants peuvent transformer la vie d’un enfant. Cette foi se heurte pourtant constamment à des limites. Elle voudrait organiser des adoptions pour les enfants plus fragiles ou handicapés, mais les couples canadiens sont rarement disposés à les accueillir. Inflexible, elle estime que les adoptions par FFC ne doivent pas être choisies, mais les familles candidates refusent souvent d’accueillir des orphelins vietnamiens métissés (dont le père est un soldat noir américain). Encore plus douloureux, beaucoup de ces adoptions se soldent par un échec.

De leur côté, Lloyd et Sandra ont deux autres enfants, Nicholas et Kathryn. On commence à être à l’étroit dans la maison, mais le dilemme moral reste le même: il y a des enfants qui ont besoin d’un foyer. Une bouche de plus à nourrir ne les mettra pas sur la paille; Sandra préparera plus de pâtes, trouvera bien de la place pour un petit dans la maison, ira chercher d’autres vêtements à la friperie. Pour l’enfant, c’est parfois une question de vie ou de mort. La famille continue donc de s’agrandir.

Les dépenses importantes sont réservées aux vacances. L’été, Sandra et Lloyd ramènent les enfants dans leur Montréal bien-aimé. Avec sa piscine et le lac tout près, la maison de Pointe-Claire reste chère au cœur de Sandra. Elle retire les enfants de l’école en mai, sourde aux objections des professeurs, et les ramène à contrecœur début septembre, après la fête du Travail.

Il faut user d’imagination pour nourrir plus de deux douzaines de bouches avec le seul salaire de Lloyd. Sandra pétrit son pain et en enfourne parfois neuf dans la soirée; elle coud aussi beaucoup de vêtements. Chaque semaine, elle dactylographie des listes d’épicerie détaillées – lait en poudre, d’énormes sacs de riz soufflé plutôt que des céréales de marque.

Entre leurs propres enfants et ceux adoptés, il n’y a pas de traitement de faveur – chez les Simpson, tout le monde est logé à la même enseigne. Les plus âgés ont leur chambre, les autres dorment à plusieurs dans de grandes pièces, parfois à sept. Les vêtements passent indifféremment de l’un à l’autre. «La règle était simple: si ça te va, tu le portes», se souvient Melanie.

L’équipe du midi finit par se retrouver à la cuisine et prépare des tonnes de spaghettis ou des montagnes de hot dogs. La famille s’installe autour d’une énorme table à pique-nique dans la pièce du fond et ceux qui n’ont pas trouvé de place se rangent dans l’escalier.

Après l’école, il est interdit de sortir du quartier – la logistique est tout simplement impossible –, mais copains et copines sont toujours les bienvenus chez les Simpson et ils ne s’en privent pas.

Comme l’essentiel de son travail avec FFC concerne l’Asie, Sandra se lève généralement vers 3h30. Les fax en provenance des orphelinats défilent déjà depuis des heures et, jusqu’au lever du soleil, elle tape les réponses à l’aide de sa machine à écrire électrique. Les enfants se lèvent plus tard. Les uns sont assignés à l’équipe du déjeuner, d’autres ont la responsabilité du repas du midi.

Avec le temps, FFC réduit son volet adoption et commence à soutenir les enfants à l’étranger en ouvrant des orphelinats en Inde, au Bangladesh, en Somalie et au Salvador. (L’organisation continue de diriger des foyers pour enfants en Inde et au Bangladesh.)

Retour à Pointe-Claire

Les années passent, les enfants devenus grands volent de leurs pro­pres ailes et d’autres, plus jeunes, les remplacent. Sash, par exemple, a été confié à l’orphelinat FFC de Podanur, en Inde, à l’âge de quatre ans. À huit ans, ses chances d’être adopté s’amenuisent. La maison des Simpson est plus que pleine, mais Sandra n’imagine pas pouvoir le laisser là-bas.

Il arrive à l’aéroport Pearson en décembre 1978, au milieu d’une violente tempête de neige, juste avant Noël – un événement toujours important chez les Simpson avec au moins trois cadeaux pour chaque enfant. «Je ne sais pas comment faisait ma mère, s’interroge Melanie. Sans doute économisait-elle toute l’année.»

Cette année-là, Sash vit son premier Noël quelques jours après avoir quitté l’Inde. «J’étais au septième ciel que la dame propriétaire de l’orphelinat m’adopte», dit-il. Il se souvient avoir déballé avec émerveillement son cadeau, un avion miniature, et être resté fasciné par ses lumières clignotantes. N’en croyant pas ses yeux, il l’a ensuite soigneusement rangé dans sa boîte.

À l’adolescence, les jeunes font ce que ne devraient pas faire les adolescents: ils boivent, tâtent de la drogue et ont quelques démêlés avec la justice. Ils se rebiffent contre les règles strictes de Sandra. Si elle sent l’odeur du tabac sur un enfant, celui-ci doit se déshabiller et laver ses vêtements. Ceux qui rentrent trop tard le soir trouvent la porte fermée – pour entrer, il faut passer par Sandra et donc la réveiller. Mais ces jeunes grandissent aussi, ils étudient, trouvent du travail et se marient. Certains s’éloignent du clan. D’autres reviennent avec leur propre famille à Russell Hill Road à Noël, et le chaos et le bruit retrouvent plus que jamais leur place dans la maison.

Sandra reste le centre de cet univers. Mais au milieu des années 1990, sa voix commence à faiblir. Elle se résout après quelques mois à consulter. Le médecin lui annonce sans ménagement qu’elle a un cancer de la gorge. En 1998, avec l’ablation du larynx, la voix de Sandra n’est plus qu’un souffle.

Cette année-là, la famille revient à Pointe-Claire comme tous les étés. Mais quand les enfants rentrent à Toronto, Sandra et Lloyd ne les accompagnent pas. Sans s’être vraiment concertés, ils n’ont pas adopté de nouveaux enfants depuis quelques années. Ils ne se sont jamais adaptés à Toronto. Le bruit, l’agitation permanente qu’ils ont supportée pour les enfants ne les a jamais enchantés.

Plusieurs des enfants dont ils s’occupent toujours, la plupart dans la jeune vingtaine, regagnent Toronto. Ils ne sont plus que huit et la maison paraît trop grande. À la mort d’Antoinette Gundy quelques années plus tard, sa famille décide de se défaire de la propriété. La veille de sa mise en vente, une poignée de Simpson s’y rend une dernière fois. Toujours aussi exigeante, Sandra supervise les opérations au téléphone: toutes les pièces doivent être impeccables. Pendant une journée et une partie de la nuit, les enfants Simpson nettoient donc l’intérieur du sol au plafond. Les meubles s’alignent sur le trottoir jusque chez les voisins. Les enfants remplissent un tas de sacs à ordures de vêtements de toutes les époques, de bulletins et projets scolaires, de brosses à cheveux et autres aimants de réfrigérateur.

À 3h du matin, tout le monde est épuisé. Il reste le matelas de Kathryn à sortir, attendu dans un appartement du centre-ville. Au moment de le hisser sur le toit de la voiture, la pluie se met à tomber. Kathryn fond en larmes. Le matelas est aussitôt descendu et ramené à l’intérieur. Elle passe une dernière nuit dessus, posé à même le sol dans la maison de Russell Hill Road.

