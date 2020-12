Les heureux gagnants… d’un faux vol

AWAYLGL/SHUTTERSTOCK

À trois reprises l’été dernier, l’aéroport de Songshan, à Taipei, a permis à 60 passagers de s’enregistrer, de récupérer leurs cartes d’embarquement, de passer la sécurité, d’attendre à la porte d’embarquement et de monter à bord d’un Airbus de China Airlines. La destination de l’avion? Nulle part. Ils étaient en effet les heureux gagnants d’un concours leur permettant de simuler une journée à l’aéroport, en souvenir d’une époque où voler était encore amusant et facile. Une fois les passagers montés à bord cependant, l’aventure prenait une tournure décevante: après avoir été accueillis par les agents de bord, avoir bouclé leurs ceintures et attendu sur le tarmac, les voyageurs devaient débarquer et rentrer chez eux.

