Le remède miracle serait-il dans un manuscrit?

En juin, un enchérisseur a raflé les méditations de Sir Isaac Newton sur les causes et les remèdes de la peste. Le manuscrit, vendu 108 083 dollars, aurait été écrit alors que Newton rentrait à Cambridge après deux ans d’une quarantaine qu’il s’était infligée pour échapper à la peste. Il est toutefois peu probable que le manuscrit nous aide à sortir de la pandémie actuelle puisque l’illustre savant proposait pour éradiquer la peste des pastilles faites de vomi et de poudre de crapaud.

