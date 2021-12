4 belles (et vraies!) histoires de Noël

1 / 4

Michelle Theodore

La basboussa de Momtaz

Après le décès de mon beau-père, nous nous sommes consolés en cuisinant ses plats égyptiens favoris pour Noël.

Par Andrew Westoll

Quelques jours après la mort de mon beau-père, en juillet 2020, à l’âge de 73 ans, je suis tombé avec ma femme, Sam, sur ses recettes. Insérées dans un vieil album photo, les unes venaient de magazines, les autres étaient écrites à la main en français, toutes préservées sous pellicule plastique, tels de précieux souvenirs. Malgré un deuil accablant, nous éprouvions un certain soulagement devant ce morceau de mémoire que nous avions sous les yeux.

Cinq mois plus tard, à l’approche de Noël, et voulant rendre hommage à Momtaz, j’ai décidé de préparer deux plats remarquables tirés de son répertoire. Chaque année, en cette occasion, il choisissait des pâtes égyptiennes appelées macarona béchamel ainsi qu’une basboussa, une pâtisserie de semoule imprégnée de sirop. Dans l’espoir qu’en cuisinant ensemble nous trouverions un peu de réconfort, j’ai demandé à Sam d’être mon assistante.

Comme la pandémie nous a con­traints de reporter les funérailles de Momtaz, nous n’avons pu libérer notre chagrin. Habituellement joyeuse, notre nature a terni, comme si les lumières de la maison s’étaient éteintes sans que personne ne sache comment réarmer le disjoncteur. Ce serait notre premier Noël sans Momtaz; sans son livre de sudoku dans le séjour, les matchs du Manchester United dans le salon ni le tintement de son bracelet dans la cuisine. Sa maison à Toronto a été vendue, ses biens dispersés, mais il ne nous a pas encore quittés, du moins pas officiellement, et cela rend sa perte d’autant plus difficile à intégrer.

Nous avons commencé par la macarona. Sam a haché oignon et ail, tandis que j’alignais les ingrédients sur le comptoir. La recette requérait du boharat, un mélange d’épices moyen-oriental, mais il nous faudra improviser avec du piment, de la noix de muscade, de la cannelle, de la cardamome, du gingembre et des clous de girofle. J’ai fait revenir bœuf, ail, oignon et épices pendant que Sam préparait la béchamel. De temps en temps, elle cessait de remuer sa casserole, se penchait sur la sauteuse où la viande grésillait et, interrogeant son odorat, évaluait le dosage d’épices.

Momtaz était un Copte d’Égypte et, comme bien d’autres, il avait fui la discrimination des années 1960. Après avoir grandi au Caire, c’est dans la glaciale Chibougamau qu’il a vécu ses trois premières années au Canada, avant de rencontrer France, sa femme québécoise et la défunte mère de Sam, à Hull. Ils ont élevé leurs deux filles en suivant un régime syncrétique de pain pita et de pouding chômeur, de warak enab et de tourtière. Leur alimentation octroyait à Sam et à sa sœur une identité unique (leurs camarades s’étonnaient du contenu étrange de leur gamelle) de rites initiatiques et d’une riche réserve de souvenirs typiques.

Tandis que la sauce atteignait la bonne consistance, nous avons mis l’eau à bouillir pour les penne rigate. J’ai commencé à préparer le mélange pour la basboussa: 2 ¼ tasses de sucre, 2 tasses de yogourt, 4 tasses de se­moule, 2 cuillers à soupe de vanille et 9 cuillers à soupe de levure chi­mi­que. Une fois le mélange enfourné, je suis passé au sirop non sans rire au vu des proportions: 4 autres tasses de sucre et 1 ¼ tasse de beurre. Pas étonnant qu’à l’épicerie moyen-orientale on m’ait taquiné dès que je demandais de goû­ter; je quittais toujours l’endroit un peu plus lourd qu’en y entrant!

Momtaz et moi nous sommes liés par notre amour du soccer, du whiskey et du vin, mais nous nous opposions dès qu’il s’agissait de nourriture. Rien de ce que je faisais n’était assez épicé, salé ou audacieux. Bien qu’il ait été l’homme le plus aimable et poli que j’aie jamais connu, il était incapable, en cette matière, de rester sans commentaire. Au fil des années, sensible à son influence, ma cuisine est devenue plus vivante, et mon beau-père s’est fait de plus en plus discret – ce que j’ai considéré comme un triomphe. Ou n’était-ce de sa part que courtoisie?

Une heure plus tard, j’ai retiré la basboussa du four, l’ai découpée en carrés, puis à nouveau enfournée 30 minutes. J’ai ensuite porté le sirop à faible ébullition. Entre-temps, les saveurs de la préparation à la viande s’étaient mariées, les penne étaient al dente et nous étions prêts à assembler le plat dans un moule à lasagnes. Une cou­che de pâtes, une de bœuf; une autre de pâtes, puis au-dessus la béchamel. Et voilà que la cuisine respirait la noix de muscade, le clou de girofle et la cardamome – le profil olfactif typique de la maison de Momtaz durant les fêtes.

Je tenais la sauteuse penchée, Sam distribuait la préparation. Avec le recul, je crois que nous n’avions jamais été aussi synchronisés, que nos pensées et nos gestes n’avaient jamais été si bien coordonnés, que nous n’avions jamais été à ce point ensemble depuis le décès de son père. Ce sera encore le cas lorsque nous verserons le sirop chaud sur le gâteau et que nous l’observerons en silence imprégner la semoule.

Le chanteur Nick Cave a écrit que «rester loyal face au chagrin d’autrui est peut-être le plus grand et le plus pur acte d’amour que l’on puisse accomplir». À cet égard, je sais que j’ai souvent failli auprès de Sam. Au cours de ce deuil, il y a eu des moments où je ne pouvais plus supporter les larmes, où je devais quitter la pièce dès que l’air entre nous se raréfiait. Mais voilà que, pendant que nous apportons les touches finales à la macarona béchamel et à l’énorme basboussa, nous sommes en parfaite harmonie, et une part de la distance qui s’était creusée entre nous s’est comblée.

Lorsque nous nous sommes mis à table, Remy, notre fils de cinq ans, a crié sa joie à la vue des pâtes et je me suis demandé ce que Momtaz aurait pensé de nos créations. La béchamel avait-elle la bonne consistance? Les épices étaient-elles en harmonie? Le gâteau avait-il le volume idéal? Ces choses importaient vraiment à Momtaz, et sa fille et lui m’ont appris à m’en soucier à mon tour. Manger est toujours plus que s’alimenter. C’est se nourrir, dans tous les sens du terme. C’est aussi un rituel, surtout à un moment où la plupart ont été suspendus. Nous avons dévoré notre repas, ce soir-là – tous ensemble, Momtaz dans nos cœurs et dans notre esprit, Noël à l’horizon. Tout avait le goût qu’il fallait.

Il y a certainement des faits que vous ne savez pas concernant le temps des fêtes!