Fuir l’Allemagne de l’Est en montgolfière

Le matin était calme, mais ils étaient épuisés et allèrent se coucher. Peter pourtant n’arrivait pas à s’endormir. Il faisait les cent pas dans le living, qui lui semblait maintenant une cellule de prison. Il s’affala dans son fauteuil et fondit en larmes.

Aux premières lueurs, ils sortirent en repérage. Le sol longeant la frontière était couvert de bobines de fil, à quelques mètres seulement l’une de l’autre et menant à des dispositifs d’alarme reliés au mirador le plus proche. Marchant courbés, jetant constamment des regards inquiets aux alentours, les candidats à l’évasion revenaient sur leurs pas en Allemagne de l’Est.

Dans leur repaire qui pourtant demeurait silencieux, ils s’attendaient à voir apparaître d’un moment à l’autre des soldats et des chiens de garde. Blottis les uns contre les autres, tremblants de froid et de peur, ils restèrent cachés jusqu’à l’aube.

Doris et les enfants rampèrent dans le sous-bois et se cachèrent dans les buissons tandis que Peter observait les lieux. À 200m, il repéra deux lignes de barbelés de 3m de haut, séparées par un fossé. C’était la redoutable bande de la mort, et ils n’étaient pas du bon côté!

Le mardi 3 juillet, le bras noir de la girouette de l’hôtel de ville pointait le sud – la frontière ouest-allemande. À 23h30, les Strelzyk parcoururent 19km jusqu’à un endroit isolé, 10km au nord de la bande de la mort. En cinq minutes, le ballon fut gonflé. «Allez, on y va!», cria Peter, et sa famille s’envola dans la montgolfière, perchée sur la petite nacelle. Il était 2h du matin.

Günter, de son côté, entretenait néanmoins des réticences. Un soir, après une longue discussion avec les Strelzyk, il annonça que sa famille ne serait plus de l’expédition. Sa femme doutait du succès de l’opération, et puis la montgolfière serait plus agile avec moins de passagers.

La couture se fit cette fois plus rapidement. Mais un soir, Doris, la femme de Peter, faillit dévoiler leur secret. Ils regardaient avec des invités un film du réseau de l’Ouest sur les montgolfières, lorsqu’elle lança sans réfléchir: «Nous avons au grenier un ballon 500m3 plus gros que celui-là.» Son mari en resta figé. Il sentit des gouttes de sueur dans son cou. Par chance, leurs hôtes ne firent pas attention.

Pendant ce temps, Peter mit au point un brûleur plus puissant et fabriqua une nacelle aux garde-fous en corde à linge. Le plancher, qui devait soutenir les huit passagers, était constitué d’un feuille de métal de moins d’un millimètre d’épaisseur. Petra était terrifiée à la vue de cette construction si légère: «Nous allons passer au travers!» Pour la rassurer, Peter plaça le panneau sur quatre blocs, un à chacun des coins, et demanda aux trois autres adultes et à Frank, son fils de 15 ans, de prendre place sur la plateforme avec lui et d’y sauter à répétition. Certes, le métal vibrait, mais il les soutenait bien. Enfin, la troisième montgolfière était prête.

Dès lors, Günter ne quitta pratiquement plus la machine à coudre, multipliant les journées de 20 heures de travail. Peter, Doris et Petra continuaient de transformer leurs économies en tissu. À Magdebourg, ils achetèrent 20m de corde de nylon et, à Halle, ils firent une récolte exceptionnelle de 150m de matériel de nylon. Leur inventaire grossissait, dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Le 14 septembre, dans un magasin grande surface d’Iéna, ils mirent la main sur les derniers 30m de tissus manquants. Gonflé, leur ballon ferait 19m de diamètre et 25m de hauteur – d’une taille comparable à celle d’un édifice de huit étages –, l’une des plus imposantes montgolfières de l’histoire européenne.

Pour la troisième fois en 17 mois, les Strelzyk et les Wetzel construisirent une montgolfière. Mais l’opération était désormais plus complexe. Le ballon devrait être à la fois plus gros et plus résistant. Par conséquent, il faudrait chauffer plus d’air. De surcroît, la récente découverte du ballon leur faisait craindre les marchands de la région, qui avaient probablement été avisés de déclarer tous les achats de gros volumes de tissus tissés serré qui ne laissent pas passer l’air. Malgré leurs craintes, ils couvrirent en quelques semaines plus de 3800km en voiture s’arrêtant en une centaine de villes et villages pour se procurer de la corde de nylon, du taffetas et d’autre matériel. Günter accompagna son ami pour les premiers déplacements, avant de se retirer dans la cave des Strelzyk pour reprendre la besogne et réunir les petits morceaux de tissu de diverses couleurs.

Peter lui raconta tout. «On peut y arriver, Günter, avec le nouveau système au propane, dit-il. Mais sans toi, ce n’est pas possible. Je t’en prie, viens avec nous.» Une semaine plus tard, Günter lui répondit: «Nous viendrons.»

Plus tard ce mois-là, Peter alla pour la première fois depuis longtemps rendre visite à Günter. Ce dernier attendait l’appel des Strelzyk, depuis qu’un ami lui avait appris qu’une montgolfière avait été retrouvée près de Lobenstein, non loin de la frontière, et qu’on cherchait partout ceux qui y avaient pris place.

Mark Smith

Vol de nuit

L’après-midi du samedi 15 septembre 1979, un orage éclata. Puis les nuages cédèrent leur place à une nuit froide éclairée par la lune et le ciel étoilé. Le vent soufflait en direction de la frontière ouest-allemande. C’était le moment d’agir.

Les deux familles quittèrent Pössneck peu avant minuit et conduisirent vers une clairière dans un bois de Thuringe. On posa le ballon au sol et on commença à souffler l’air froid, ce qui lui donnait l’aspect d’un dinosaure dégonflé. Mais assez vite, Günter ainsi que Doris et Frank Strelzyk allèrent tendre le col de charge du ballon, tandis que Peter allumait le lance-flammes. Grâce à la nouvelle soufflerie, une langue de feu orangée de 15m monta droit vers le ciel – non sans roussir quelques cheveux au passage.

Du bord de la clairière, Petra Wetzel et les trois jeunes enfants observaient avec appréhension. Quinze minutes plus tard, la montgolfière s’élevait au-dessus d’eux. Les cordes du col du ballon furent tendues et attachées à la nacelle branlante. Günter alluma le brûleur connecté aux quatre bonbonnes de propane, et Peter lui ajouta une poussée de 30 secondes au lance-flammes. Mais c’était démesuré. Chauffé par deux flammes, le ballon se tendit vers le ciel.

Peter hurla à travers la clairière: «Vite! Montez! Nous partons!» Une fois qu’ils furent tous à bord, un vent violent fit pencher dangereusement l’engin, dont le tissu du col de charge prit feu.

Ils savaient pour l’avoir lu ce qui arrivait lorsqu’un ballon brûlait: l’énorme pression de l’air chaud le pousse vers le haut, parfois sur des centaines de mètres. Puis, une fois l’enveloppe totalement consumée, la nacelle – et ses occupants – est précipitée dans le vide. Rapidement, Günter éteignit l’incendie avec un extincteur. Peter et lui coupèrent ensuite deux cordes d’ancrage. Le piquet du troisième fut arraché du sol et, dans son jaillissement, blessa Frank Strelzyk et le petit Andreas Wetzel. Günter rompit le dernier lien, ce qui permit à la plateforme de se stabiliser et à la flamme de se dresser sans danger vers le haut. Sa lueur rougeâtre éclaira le visage des huit fugitifs.

La montgolfière de 750kg s’éleva dans le ciel. Le calme régnait dans la nacelle, où l’on n’entendait que le souffle du gaz.

Quelque 2000m à leurs pieds, défilaient les terrains minés, les chiens féroces et les lignes barbelées de la bande de la mort. Soudain, des lames de lumière jaillirent des ténèbres; la garde-frontière communiste scrutait le ciel. «Mince, ils sont à nos trousses!», s’écria Petra Wetzel.

Les trois projecteurs fusionnèrent leurs faisceaux en un seul cercle, tâtonnant l’obscurité dans leur direction. Ce furent quelques minutes angoissantes, où ils se crurent perdus. Pour échapper désormais à ces rayons inquisiteurs, Peter augmenta les flammes et le ballon grimpa à 2600m, dans un froid mordant.

Petra Wetzel s’agenouilla pour réchauffer dans ses bras Andreas, qui frissonnait. Elle s’attendait à tout instant à voir leur ballon criblé de balles et la fin de leur vie.

Doucement, elle chanta une berceuse: «C’est un petit ours en peluche qui vient du pays des jouets et sa fourrure est toute douce. Appelez vite tous les enfants…» Bien qu’elle connût la comptine par cœur, elle ne put se souvenir de la suite.

