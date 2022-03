AP Photo/Francois Mori/THE CANADIAN PRESS

Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes

Huit spécialistes de la restauration ont coiffé un casque et enfilé des bottes de chantier avant d’entrer dans la coque noircie de Notre-Dame de Paris, la cathédrale la plus célèbre du monde. Dix jours plus tôt, un incendie a ravagé les combles, fait fondre le toit et s’écrouler la flèche. Sauf pour les battements d’ailes des moineaux, le lieu baignait dans le silence. L’air généralement saturé d’encens était âcre et sentait la cendre et la fumée refroidie. Des montagnes de débris jonchaient le sol de marbre.

Les scientifiques sollicités par le ministère de la Culture pour l’inspection des dégâts et la planification du sauvetage avaient presque tous exprimé leur soulagement et leur espoir. Les chaises en rotin, sagement alignées, n’avaient pas souffert, les tableaux inestimables restaient accrochés, intacts, et, au-dessus de l’autel, la grande croix dorée veille sur la Pietà, une statue de la Vierge Marie recueillant sur ses genoux le corps du Christ.

«Ce qui compte, ce n’est pas le toit et la voûte, mais le sanctuaire qu’ils protègent», explique Aline Magnien, directrice du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH). «Le cœur de Notre-Dame a été sauvé.»

C’est probablement un court-circuit électrique qui est à l’origine de l’incendie qui a failli détruire la vieille dame de 850 ans le 15 avril 2019. Les pompiers ont suivi à la lettre le protocole pour faire face à ce genre de catastrophe et savaient quelles œuvres d’art sauver et dans quel ordre. Ils ont maintenu une pression d’eau basse et n’ont pas arrosé les vitraux à l’eau froide pour éviter que le verre n’éclate.

Ainsi, le pire a pu être évité, mais la situation n’en était pas moins critique. Plus de 200 tonnes de plomb toxique avaient fondu du toit et de la flèche. Le fragile équilibre des forces entre la voûte et les arcs-boutants de la cathédrale était menacé. La structure vacillante pouvait s’effondrer.

