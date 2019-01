L’actualité juridique en droit du travail a été marquée par plusieurs évènements en 2018. Ils influenceront très certainement les droits et obligations autant des employeurs que des travailleurs.

Plus de vacances et d’accommodements, moins de discrimination et de harcèlement, et un employeur qui prend le chemin de la prison pour négligence criminelle, une première… Parmi les changements en droit du travail en 2018, une troisième semaine de vacances pour les employés dès leur troisième année de service.

Voici une courte rétrospective.