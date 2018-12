Affaires d’abus sexuels : une Québécoise au Vatican

En 2015, la chercheuse est allée témoigner en cour comme experte. « J’avais soumis une recension de ce qui a été écrit sur le type d’abus que la victime avait subi et le juge m’a citée dans son jugement. » Le plus souvent, l’experte de McGill agit auprès des gouvernements afin de les conseiller sur les ressources à mettre à la disposition ­ des victimes. « En 2017, l’ancienne ministre de la Condition féminine, Hélène David, a consulté notre groupe de chercheurs au moment d’attribuer les 25 millions de dollars supplémentaires au programme québécois pour la prévention des abus sexuels. »

Parmi ses victimes, Suzanne Tremblay s’est souvenue de la difficulté qu’elle a eue à se faire entendre durant toutes ces années. On ne la croyait tout simplement pas. « Le rôle de la recherche universitaire, insiste Mme Collin-­Vézina, est justement de donner de la crédibilité aux victimes. Il y a 50 ans, la médecine banalisait l’inceste en arguant qu’il était très rare et qu’il entraînait très peu de séquelles. C’est la recherche qui a ­permis de renverser cette croyance. »

Delphine Collin-­Vézina : au secours des victimes

Enfant unique, Delphine Collin-­Vézina a grandi à Montréal, dans un environnement bohème, entre un père et une mère très impliqués dans les luttes sociales québécoises de l’heure. À l’école Face, un établissement du secteur public dédié à l’éducation artistique, elle pensait que tous les enfants étaient issus de familles séparées, et que tous, comme elle, étaient enfants uniques. Par réaction sans doute, mais sans tambour ni trompette, elle rêve alors d’une grande famille unie. « J’avais cet espoir pour moi », glisse-t-elle. Avec son mari français, elle a eu trois enfants aujourd’hui âgés de 8, 12 et 14 ans. Elle vit en couple depuis 17 ans. « Je me sens choyée », dit-elle.

Debout tous les matins à 5 h pour travailler ou s’entraîner (elle a couru son premier demi-­marathon en 2016), les écouteurs aux oreilles, elle fend les rues de son quartier en écoutant Charlotte Cardin « ou toute autre musique qui met de bonne humeur ». De retour à la maison, elle partage la table du petit-déjeuner avec ses enfants, s’informe de leurs activités à l’école et ne part jamais au bureau avant que le bus scolaire ne soit passé. Sauf exception, elle s’abstient le plus possible de consulter ses courriels le week-end et durant les vacances familiales. En déplacement à l’étranger pour une réunion ou un congrès, c’est le contraire : elle met les bouchées doubles pour se « consacrer 100 % à son travail ».