Placée contre son gré dans une résidence pour personnes âgées, dépouillée de ses droits et de son argent, la retraitée de 89 ans était au bord du désespoir!

Illustration de Sébastien Thibault

Le souffle court, le visage crispé par la peur, la vieille femme pousse péniblement son déambulateur sur un trottoir enneigé du quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Elle ne porte ni écharpe, ni gants, ni manteau. En ce samedi 15 février 2014, l’air est pourtant glacial. «Aidez-moi», supplie-t-elle une passante qui, stupéfaite de la voir si peu vêtue, la recouvre d’une partie de ses vêtements tout en alertant les secours.

Les policiers la trouvent tremblante. Elle n’a aucun papier d’identité et ne cesse de répéter dans un français au fort accent slave qu’elle n’aime pas son nouveau logement et qu’elle ne veut pas y retourner parce qu’il lui est interdit de recevoir des visiteurs et d’utiliser le téléphone. «Si je reste là, je vais me suicider! » assure Veronika Piela. Malgré ses supplications, les policiers la reconduisent à la résidence privée d’où elle s’est enfuie : trompant la vigilance des préposés, elle s’est esquivée par une sortie de secours.

Pour la vieille dame de 89 ans, c’est du déjà-vu. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Veronika Kalimbet, de son nom de jeune fille, alors âgée de 18 ans et orpheline de guerre, a été internée dans un camp de travail avec des milliers de ses compatriotes ukrainiens. Elle a bien cru ne jamais en sortir, puis a rencontré le Polonais Joseph Piela. Ensemble, ils ont surmonté cette terrible épreuve, se sont mariés.

En 1948, ils ont émigré en Mauricie, puis à Montréal, où ils ont vécu de leurs modestes salaires, lui, de cuisinier, elle, de femme de chambre puis d’ouvrière. Ils n’ont jamais eu d’enfant. En économisant, ils ont pu acheter deux maisons. La mort de Joseph en 1987 a laissé Veronika totalement seule et désemparée. Elle n’avait plus que sa petite rente de retraite et, plus tard, les revenus de l’argent de leurs propriétés, vendues en 2007.

Et la voilà de nouveau aujourd’hui prisonnière d’un lieu sordide. Mais comme pendant la guerre, la providence s’en mêle. En rentrant au poste, les agents remettent leur rapport à Elizabeth Kraska, du Service de police de Montréal, chargée de dépister les cas d’abus et de maltraitance envers les personnes âgées (voir encadré p. 36). « J’ai tout de suite fait le lien avec un incident qui s’était produit deux semaines auparavant », dit la policière.

Le 28 janvier 2014, une travailleuse sociale, Alissa Kerner, téléphone en effet au poste de quartier 26 du service de police pour signaler qu’une certaine Veronika Piela souffre d’alzheimer et vit dans un appartement délabré avec 20 chats dont les excréments jonchent le sol. Elle demande l’aide de policiers pour procéder à son évacuation. On passe alors l’appel à Mme Kraska. Alissa Kerner lui explique qu’elle dispose d’un mandat d’Anita Obodzinski, nièce et mandataire de Mme Piela, pour procéder à l’évaluation psychosociale de cette dernière. Elle insiste pour que la dame soit envoyée dans un centre d’hébergement privé. Mais Alissa Kerner se trahit lorsqu’elle exige que les intervenants du réseau public de la santé restent à l’écart.

«C’était louche, commente Elizabeth Kraska. Je l’ai convoquée pour qu’elle me montre le mandat d’inaptitude et les rapports d’évaluation, mais elle n’avait aucun document à me présenter. » La policière contacte la section des fraudes du service de police qui lui conseille d’informer la Commission des droits de la personne et le curateur public du Québec. Cette histoire la touche, puisqu’elle vit un drame personnel: elle doit placer son père de 91 ans souffrant d’alzheimer dans un centre d’hébergement. « Il devait pour cela subir plusieurs évaluations médicales, et c’est moi qui faisais toutes les démarches. Je voyais donc très bien que Mme Kerner cherchait à cacher des choses. »

Elizabeth Kraska consulte le dossier conservé par ses collègues sur l’affaire Piela et découvre une autre intervention policière, le 2 février 2014, moins d’une semaine après le premier appel d’Alissa Kerner. Ce jour-là, la travailleuse sociale et Anita Obodzinski frappent à la porte de Mme Piela. Celle-ci refusant de les laisser entrer, les deux femmes reviennent quelques minutes plus tard avec l’époux de la « nièce », Arthur Trzciakowski, pour forcer l’entrée. Ils fouillent l’appartement, mais n’emportent rien. « Je pensais qu’ils allaient me tuer », confie Veronika Piela, les yeux pleins de larmes. Elle alerte les policiers. Le trio a été arrêté, puis relâché, sans accusation.

Elizabeth Kraska constate aussi que le 12 février, trois jours avant qu’on retrouve la vieille dame dans la rue, d’autres policiers sont venus prêter main-forte à un huissier qui, muni d’un mandat du tribunal, venait expulser Mme Piela. L’ordre avait été délivré par un juge de la Cour supérieure et s’appuyait sur un certificat et le rapport de la travailleuse sociale, Alissa Kerner, prouvant que l’octogénaire souffrait d’alzheimer. C’est Me Charles Gelber, avocat et époux de cette dernière, qui avait porté l’affaire devant le juge, qui n’a jamais interrogé Veronika Piela afin de s’assurer qu’elle était vraiment démente. Expulsée, elle a été transportée en ambulance en un lieu inconnu, à quelques rues de chez elle.

Elizabeth Kraska en a assez vu. Le 17 février, elle se rend avec des collègues à la résidence où Veronika Piela loge contre son gré. Ce que découvre la policière l’attriste profondément. Dans une sinistre petite pièce du sous-sol, à côté du poste de garde pour qu’elle soit bien surveillée, la vieille dame occupe en fait la chambre d’un homme, probablement décédé, dont les vêtements n’ont même pas été enlevés et dont les photos couvrent toujours les murs. Au milieu de la pièce austère, Mme Piela, désemparée, n’a que ce qu’elle porte sur le dos.

Elizabeth Kraska s’approche d’elle doucement, tout comme elle le fait avec son père malade, et se met à lui parler en polonais, la langue de ses parents. «Son regard s’est illuminé», raconte-t-elle, qui découvre que la vieille femme ne prend qu’un médicament pour des rhumatismes, qu’elle a toute sa tête, et ne souffre absolument pas d’alzheimer. «Aidez-moi, répète l’autre. Sinon, je vais me suicider! » La policière lui passe le bras autour du cou et lui promet de la sortir de là. L’enquête lui a appris que Mme Piela n’avait aucun lien familial avec celle qui prétend être sa nièce, Anita Obodzinski. «La seule chose qui l’intéresse, lui explique Mme Piela, c’est l’argent des deux maisons que j’ai vendues. »

Veronika Piela est aussitôt placée dans un autre centre d’hébergement dont on garde l’adresse secrète par mesure de sécurité. Elle découvre alors que 500000 dollars ont disparu de ses comptes bancaires. Ils ont été transférés dans un compte en fidéicommis appartenant à Me Charles Gelber, qu’elle ne connaît pas.

«Quel sort lui aurait-on réservé si elle n’avait pas réussi à s’enfuir ?», se demande Me Igor Dogaru, le jeune avocat que le destin a mis sur la route de Mme Piela. C’est son notaire qui les a mis en contact. Il parle russe, comme elle, et son grand-père a participé à la libération d’un camp de concentration en Pologne. Il va la défendre au civil.

