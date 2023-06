MMD CREATIVE / SHUTTERSTOCK

Si tout ce qu’on dit à propos de ChatGPT vous laisse perplexe, vous n’êtes pas seul. Après tout, c’est peut-être la plus grande innovation que nous ayons connue dans le monde des technologies depuis une dizaine d’années. Et bien honnêtement, ça pourrait aussi changer tous les autres secteurs d’activité, notamment l’éducation, le travail, la consommation et la création.

Qu’est-ce que ChatGPT?

Lancé à la fin du mois de novembre 2022 par l’entreprise spécialisée dans le raisonnement artificiel OpenAI de San Francisco – mais déjà utilisé par plus de 100 millions de personnes avant janvier 2023 –, ChatGPT est un programme informatique d’«intelligence artificielle générative» avec lequel vous pouvez converser en ligne.

Par exemple, si vous tapez une question ou un commentaire, en une seconde ChatGPT commencera à interagir avec vous d’une manière humaine. Pour en faire l’essai, vous pouvez créer un compte et avoir accès gratuitement à ChatGPT ici.

Contrairement à votre assistant personnel Google ou Alexa, ChatGPT est un programme d’intelligence artificielle conversationnelle, ce qui veut dire que vous pouvez converser (par texte et non vocalement – pour le moment) comme si vous interagissiez avec une vraie personne. Cette interaction est rendue possible grâce au «traitement automatique de la langue» de ChatGPT: une formation complète sur un ensemble de données du langage humain tirées de plusieurs millions de livres, documents, articles, revues scientifiques, et du web (surtout Wikipedia). Résultat? Non seulement ChatGPT comprend ce que vous tapez, mais il répond rapidement, de façon articulée et (la plupart du temps) exacte.

C’est là que les choses deviennent excitantes – et aussi un peu effrayantes. Mais… faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle?

Qu’est-ce que ChatGPT peut faire?

Avant de parler de certains problèmes qu’entraîne cette technologie, voici des choses pratiques que ChatGPT peut faire:

Il peut écrire pour vous

Donnez à ChatGPT le sujet sur lequel vous devez écrire et il générera le contenu, que ce soit un discours pour le mariage de votre meilleur ami, un article, une dissertation, un poème ou une chanson avec les accords pour la jouer au piano ou à la guitare.

Pour les dissertations, vous pouvez spécifier la longueur (100 mots? 1000 mots?) et même le style désiré. J’ai demandé à ChatGPT d’expliquer l’informatique quantique à la manière d’Homer Simpson, par exemple, et voilà ce que ça a donné:

Imaginez que vous êtes Homer Simpson, OK? Vous avez un beigne et vous voulez le manger. Mais au lieu de prendre juste une bouchée comme une personne normale, vous décidez de prendre en même temps une bouchée de chaque combinaison possible du beigne. C’est un peu comme l’informatique quantique! Elle utilise des petites, petites particules appelées «bits quantiques» ou «qubits» au lieu des bits réguliers comme dans votre ordinateur. Et à cause des règles bizarres de la physique quantique, ces qubits peuvent exister sous plusieurs formes en même temps.

Pssst! Qu’est-ce que le métavers, exactement?

Il peut fournir un soutien professionnel

ChatGPT peut être utilisé de plusieurs manières dans le but de faire avancer votre carrière. Si vous cherchez un emploi, le programme informatique d’intelligence artificielle générative peut vous aider dans votre recherche et la préparation d’entrevue, et même vous donner des conseils professionnels. Vous songez à une activité secondaire? Demandez à ChatGPT de créer un plan d’affaires et de vous suggérer de bons noms d’entreprise. (Lorsque j’ai dit à ChatGPT que j’avais une idée d’application permettant aux gens d’acheter et de vendre de la technologie d’occasion, il a accouché de sept bons noms d’application, chacun accompagné d’une brève description!) Si vous préparez une présentation à faire devant vos collègues, ChatGPT peut faire un résumé des recherches pour vous, notamment des rapports complets, ce qui vous fera littéralement briller dans la salle de conférence. Et si un jour vous êtes en retard au travail, demandez simplement à ChatGPT d’écrire un bon courriel d’excuses adressé à votre patron.

L’intelligence artificielle affecte déjà presque tous les lieux de travail du pays. Jetez donc un oeil à comment l’avenir de l’IA pourrait façonner le lieu de travail de demain.

Il peut permettre d’apprendre une autre langue et même un code de programmation

Vous voyagerez en Europe cet été? Communiquez à ChatGPT les phrases que vous voulez apprendre pour vous débrouiller, et il peut les traduire en près de 100 langues différentes – instantanément.

ChatGPT peut faire bien plus encore

On a entre autres rapporté de nombreux exemples d’utilisation de ChatGPT pour donner des conseils sur les relations amoureuses, planifier un voyage («Si j’ai trois jours dans la ville de Québec, que devrais-je faire?») et élaborer un menu cinq services pour des invités végétariens.

Les inquiétudes concernant ChatGPT et autres outils d’intelligence artificielle générative

Comme pour toute nouvelle technologie, il existe des inquiétudes légitimes concernant «l’automatisation» qui pourrait remplacer nos emplois, qu’il s’agisse d’intelligence artificielle (IA), de robots ou de véhicules autonomes. Les éducateurs s’inquiètent à juste titre de la possibilité de plagiat chez les étudiants. Et bien que la technologie s’améliore – ChatGPT 4 (lancé en mars) est plus précis que son prédécesseur, ChatGPT 3.5 –, certaines inexactitudes subsistent.

Tel que rapporté par la chaîne de télévision CNBC, ChatGPT a déjà analysé incorrectement les rapports financiers de Lululemon. On y a aussi dit de moi que j’étais un comédien du petit écran; c’est vrai que je suis à la télévision, mais comme analyste en technologie.

Les experts techniques disent que ChatGPT commet des erreurs en raison des informations contradictoires contenues dans sa vaste base de données, mais que ça sera corrigé avec le temps (au même titre qu’une plateforme communautaire comme Wikipedia devient plus exacte lorsque plus de gens l’utilisent et l’enrichissent). Notez aussi que la version précédente de ChatGPT se limitait à des informations ne dépassant pas 2021 (ainsi, le programme ne savait rien de l’invasion de la Russie en Ukraine, par exemple), mais qu’elle a depuis été mise à jour avec ChatGPT 4.

Aux États-Unis, certains Républicains prétendent que ChatGPT possède un préjugé anti-conservateur, citant son refus présumé d’écrire un poème sur les «attributs positifs» de Donald Trump. Certaines sommités en technologie, dont Elon Musk, ont suggéré que les progrès de l’intelligence artificielle se produisaient trop rapidement et devraient être mis sur pause jusqu’à ce que nous puissions mieux les comprendre et les réguler. En avril, ChatGPT a été interdit en Italie en raison des inquiétudes soulevées concernant ses possibles effets négatifs sur la société.

Pour l’instant, je considère ChatGPT comme un outil fascinant à ce stade. Comme pour toute innovation, il pourrait être utilisé à bon ou à mauvais escient par les humains qui comptent sur lui.

Comment évoluera ChatGPT à partir de maintenant?

Microsoft, qui a investi 10 milliards de dollars américains dans OpenAI en février 2023, est en train d’incorporer les capacités de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing alors que Google prépare sa riposte à ChatGPT, appelée Bard.

Les Canadiens peuvent bientôt s’attendre à ce que l’intelligence artificielle les aide pour les recherches en ligne, par exemple en résumant intelligemment les informations recherchées (sans avoir besoin de visiter les sites web apparaissant dans les résultats des recherches). Ça vous permettra de converser avec la plateforme comme avec une personne et de créer une image générée par l’intelligence artificielle, par exemple en demandant une photo d’une «femme qui marche dans la rue en parlant sur son téléphone intelligent» que vous voudrez peut-être utiliser sur votre site web. Excitant, non?

Quant au ChatGPT existant, il y a également une version payante surnommée ChatGPT Pro. Pour environ 20$ par mois, la version Pro comprend des caractéristiques supplémentaires, un accès à l’agent conversationnel même pendant les périodes d’utilisation de pointe, des temps de réponse plus rapides et un accès précoce aux améliorations du programme.

