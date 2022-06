Comment organiser son déménagement: nos conseils

Le 1er juillet approche et des milliers de personnes changeront de domicile au cours des prochains jours. Ces conseils pratiques pour organiser son déménagement vous aideront à passer à travers cette journée en vivant le moins de stress possible.

New Africa/Shutterstock

Planification et organisation

La clé du succès pour organiser son déménagement est la planification. Plus vous commencez tôt, moins vous ressentirez de stress. Vous n’êtes pas nécessairement obligé de tout mettre dans des boîtes et de vivre dans des pièces vides pendant des semaines… Il suffit de trier vos biens, de réserver la date auprès de votre compagnie de déménageurs, de réfléchir sur la décoration de votre futur domicile et de préparer vos papiers pour le changement d’adresse. Vous aurez déjà une pression en moins sur vos épaules. Nous avons même le parfait petit guide du changement d’adresse, pour vous aider avec cette étape de votre déménagement.

Cela dit, vous êtes loin d’être les seuls à vivre cet événement important. Il est facile de demander conseil à des amis, ou même à des connaissances qui déménagent en même temps que vous. Communiquer aide à se sentir mieux devant un événement potentiellement anxiogène. Qui sait, vous allez peut-être découvrir d’autres trucs pratiques que vous ne connaissiez pas pour vous aider à organiser votre déménagement.

Finalement, plusieurs experts seront à votre disposition pour vous aider. Que ce soient les compagnies de déménagement, les quincailleries ou les magasins de fournitures de bureau, ils ont tous le même objectif: vous aider pour que votre déménagement soit organisé et le moins stressant possible.

Vous avez un chat et vous ne savez pas comment le gérer pendant votre déménagement? Découvrez les conseils d’un « éduchateur » pour vous aider avec ce problème.

Quoi faire pour se débarrasser de certains objets

Vous avez une tonne de choses à jeter, mais vous n’osez pas, par souci de l’environnement? Vous pouvez les vendre, mais c’est une gestion supplémentaire dont vous n’avez pas besoin en ce moment. L’autre solution reste le recyclage, mais ce n’est pas évident de tout recycler.

Plusieurs compagnies offrent aux déménageurs quelques endroits où donner vos choses. C’est notamment le cas de Bureau en Gros, qui propose les programmes suivants:

Le programme de recyclage du carton: l’entreprise relance son programme de collecte et de recyclage du carton ondulé par le biais de sa flotte de livraison en 2022.

Programme de recyclage des piles: L’entreprise s’associe à Call2Recycle pour collecter les piles usagées (rechargeables et alcalines) dans tous les magasins et à son siège social pour les recycler.

Recyclage des appareils électroniques: Grâce à son partenariat avec eCycle Solutions, les appareils électroniques en fin de vie, notamment les téléphones cellulaires, les ordinateurs et les périphériques, peuvent être déposés dans presque tous leurs succursales (à l’exception des magasins de Calgary, en Alberta).

Instruments d’écriture: En 2012, Bureau en Gros a lancé un programme de recyclage des instruments d’écriture en partenariat avec TerraCycle. Les clients peuvent déposer des instruments d’écriture usagés, tels que des stylos, des crayons, des marqueurs et des surligneurs dans les magasins locaux, qui sont ensuite expédiés à TerraCycle pour être recyclés.

Déchiquetage: Les clients peuvent accéder à des services de déchiquetage sécurisés et rentables. Tous les matériaux déchiquetés sont ensuite recyclés afin de minimiser les déchets et la pollution.

Programmes de recyclage de l’encre: Chaque année, 300 millions de cartouches d’encre finissent dans les décharges nord-américaines. Les magasins Bureau en Gros et les chauffeurs-livreurs de l’entreprise collectent les cartouches d’encre/toner auprès des consommateurs pour les recycler.

Dmitry-Arhangel 29/ Shutterstock

Des outils à avoir sous la main

Pour organiser un déménagement, vous connaissez probablement les outils classiques: les boîtes, le papier-bulle et tout produit ménager pour nettoyer la maison avant de partir. Ce sont toutefois les petits outils qui peuvent faire toute la différence pour vous simplifier la tâche. En voici quelques exemples:

Couteau à lame sécable

Ce couteau utilitaire à lame sécable est idéal pour ouvrir les boîtes scellées, si vous avez oublié d’ajouter un objet qui appartenait à une boîte précise, par exemple.

Ruban d’expédition

Ce ruban d’expédition est surtout utile pour fermer certaines boîtes. Il peut aussi servir à protéger certains paquets fragiles et aide à la résistance de ceux-ci. Un ruban qui vous assure le moins de bris possible!

Dévidoir de ruban supérieur

Ce dévidoir de ruban supérieur sert à fermer les boîtes. Avec son ruban ferme, résistant et assez large, il assure une protection maximale des boîtes et de leurs contenus. Il est aussi facile d’utilisation.

Étiquettes de déménagement

Avoir des boîtes non identifiées signifiera assurément une perte de temps pour vous. Vous allez perdre des heures à reconnaître quelle boîte appartient à quelle pièce. Avec ces étiquettes de déménagement colorées, identifier chaque boîte et les reconnaitre rapidement deviendra désormais plus facile.

Feuilles nettoyantes

Pendant un déménagement, vous aurez besoin de nettoyer votre ancienne maison, mais aussi votre futur domicile. Ces feuilles nettoyantes enlèvent la saleté de manière rapide et facile. Un indispensable pour s’assurer que tout soit propre, sans y passer des heures.

Pour organiser son déménagement, tous ces outils sont offerts dans plusieurs grands magasins de fourniture, comme Walmart, Home Depot, Best Buy et Bureau en gros.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!