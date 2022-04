Comment masquer des photos sur son iPhone ou son iPad

Sélection.ca, GETTY IMAGES

Comme on utilise son iPhone pour le travail et le plaisir, c’est normal de vouloir s’assurer que certaines choses restent privées. Et ça s’applique également aux parents: certaines images ne sont pas destinées à être vues! C’est pourquoi il est bon de savoir comment masquer des photos sur son iPhone.

Parlant de trucs sur iPhone, celui-ci va révolutionner votre album photo. Vous savez peut-être comme récupérer des photos supprimées récemment ou comment supprimer toutes les photos – et vous êtes peut-être même un pro pour faire une capture d’écran ou un enregistrement d’écran sur un iPhone –, mais il y a de fortes chances que vous n’ayez jamais utilisé ce truc pour masquer des photos sur votre iPhone.

La bonne nouvelle? C’est très facile de garder vos photos les plus personnelles à l’abri de quiconque voudrait y jeter un regard indiscret. Suivez ce guide on ne peut plus simple pour découvrir comment masquer des photos sur votre iPhone et votre iPad.

