Parfois, les rénovations du chalet doivent s’incliner devant les besoins des irréductibles oiseaux et d’autres forces de la nature.

Tout le monde convenait qu’il valait mieux la démolir, si elle ne s’effondrait pas d’elle-même auparavant. Quand nous nous y rendions, nous apportions d’ailleurs la tente, au cas où nous la trouverions par terre. Elle ressemblait plus à un gros jeu de construction qu’à une maison.

Le premier projet auquel nous avons renoncé est la peinture. Quand nous avons acheté ce «chalet» sur la rivière Skeena, dans le nord de la Colombie-Britannique, Alisa et moi étions tout excités à l’idée de le peindre en jaune. Beurre frais, pensions-nous, avec des bordures vert cendré, voilà qui aurait été adorable. Puis nous nous sommes dit: est-ce bien nécessaire? Après tout, ce n’était qu’une cahute sans valeur immobilière, plus rustique que bien des cabanes de pêche sur glace.

2 / 5

Kletr/Shutterstock

La nature mécontente

L’été suivant, nous nous sommes tournés vers ce que j’appelais avec grandiloquence le «terrain». La hutte était située à l’orée d’une clairière qui s’était transformée en un fouillis d’herbes hautes, de ronces et de ber­ces laineuses aux airs préhistoriques qui répandaient un parfum similaire à celui d’une poudre antifongique pour les pieds. Avec une équipe de parents et d’amis, nous nous y sommes attaqués avec des faux, des machettes et des haches.

À peine avions-nous libéré la cabane de son corset de verdure qu’un oiseau furieux nous a violemment fait comprendre que nous étions sur le point de détruire son nid. Le labyrinthe de verdure qui menaçait d’avaler notre maison abritait, eh oui, toutes sortes de créatures. L’oiseau en colère revendiquait un droit acquis. Nous ne nous y sommes pas opposés. Vous seriez d’ailleurs étonné de voir de quelles façons la nature stimule votre santé.