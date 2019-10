10 bons romans à lire au chalet

Ce qu’elles disent, huitième roman de la Canadienne Miriam Toews, est absolument bouleversant. Dans ce livre inspiré d’un fait réel à glacer le sang (dans une colonie mennonite bolivienne, des femmes sont droguées et violées par des hommes de la communauté), Miriam Toews propose un roman difficile mais lumineux sur la parole des femmes et la puissance de leur sororité! Dans ce livre d’une grande humanité, qui se déroule sur deux jours, elles vont décider si elles partent ou se font justice.

Depuis le succès des Frères Sisters – adapté au cinéma par Jacques Audiard –, on attend avec impatience les nouveaux romans du Canadien Patrick deWitt. Dans Sortie côté tour, l’écrivain propose une comédie de mœurs loufoque… mais pas idiote. Après avoir vu son monde (et son compte en banque) s’écrouler après le décès de son mari, Frances Price, une bourgeoise new-yorkaise, ne se démonte pas et embarque avec son fils sur un bateau qui fait cap vers la France. À bord l’attend une brochette de personnages aussi rocambolesques qu’attachants. Sortie côté tour, qui oscille entre le tragique et l’hilarant, est un régal.

