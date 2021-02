1 / 6

Impôts et inégalités fiscales

Au temps de la Rome antique, de riches propriétaires avaient mis en place un système de fausses déclarations foncières. D’ailleurs, les gens riches n’achètent jamais ces choses! Ce n’est donc pas d’hier que certains se creusent les méninges pour payer moins d’impôts! Et ils réussissent: la décision de Donald Trump, en 2017, de réduire le fardeau fiscal des entreprises de 35 à 21% s’est traduite pour les 20 plus grandes sociétés américaines par un cadeau instantané de 75 milliards de dollars.

Pendant ce temps, le Canada songe aussi à baisser son taux d’imposition aux entreprises. Or, la fiscaliste Brigitte Alepin les surveille, dénonçant les stratagèmes des multinationales, des milliardaires et des fondations privées. Sur toutes les tribunes, grâce à ses essais (Ces riches qui ne paient pas d’impôts; La crise fiscale qui vient) et à ses documentaires (Le prix à payer, coréalisé par Harold Crooks; Rapide et dangereuse, une course fiscale vers l’abîme), elle sensibilise le grand public à l’impact dévastateur de cet égoïsme économique. Car il tue les petits commerces et les PME pour favoriser les grandes entreprises, plombe les finances publiques, force les gouvernements à couper dans les services tout en réclamant à la classe moyenne de payer «sa juste part» alors qu’elle n’a jamais été aussi élevée en comparaison des plus riches, dont l’argent prospère souvent loin des regards de l’État. Mais le réveil a sonné, selon la cofondatrice de TaxCOOP, un carrefour international d’échanges sur la justice fiscale.