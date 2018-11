Ces quatre habitudes pourraient faire de vous un millionnaire!

Emprunter toujours plus d’argent peu facilement et rapidement devenir un cercle vicieux. En fait, c’est une des pires erreurs en matière de finances. «D’accord, il y a des moments où il est nécessaire d’emprunter pour atteindre un objectif» comme faire des études ou acheter une maison, concède Minda Zetlin. Mais comme Warren Buffett, vous devriez le faire avec beaucoup de retenue et seulement si c’est indispensable. La dette accumulée est difficile à rembourser, et elle laisse moins d’argent dans vos poches d’une paie à l’autre.

Dépensez moins que ce que vous gagnez

Plus facile à dire qu’à faire! Pour commencer, Minda Zetlin recommande d’éplucher vos dépenses, d’identifier ce dont vous avez vraiment besoin et d’éliminer le superflu de votre budget. Non seulement vous soulagerez votre portefeuille, mais vivre en dessous de vos moyens peut être extrêmement gratifiant et avoir un réel impact sur votre bien-être. Comme le dit Menda Zetlin, «vous serez sans doute plus heureux, dormirez mieux la nuit, serez capable lorsqu’il le faudra de faire face à des urgences financières et, qui sait, devenir un jour milliardaire».

